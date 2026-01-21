XIVe Congrès du Parti : valoriser le rôle de la diaspora vietnamienne dans le développement national

À l’heure du XIV e Congrès du PCV, la diaspora vietnamienne s’impose comme un levier du développement national. Experts et entrepreneurs de l’étranger, soutenus par les politiques du Parti et de l’État, sont appelés à stimuler innovation, investissements et croissance durable.

Après quarante années de Renouveau, la communauté vietnamienne à l’étranger s’affirme de plus en plus comme une ressource importante pour le développement socio-économique du pays. Dans le contexte du XIVe Congrès national du Parti communiste du Vietnam (PCV), la valorisation et le positionnement approprié du rôle de la diaspora sont considérés comme un facteur clé pour stimuler l’innovation et le développement durable.

Dans une interview accordée à l’Agence Vietnamienne d’Information (VNA), le Docteur Trân Hai Linh, membre du Comité central du Front de la Patrie du Vietnam, président de l’Association des hommes d’affaires et des investissements Vietnam - République de Corée (Vietnam - Korea Businessmen & Investment Association - VKBIA) et président fondateur de l’Association des experts et intellectuels Vietnam - République de Corée, a affirmé que le Parti et l’État considèrent toujours les Vietnamiens de l’étranger comme une partie indissociable de la nation et une ressource importante du pays.

Selon lui, après quatre décennies de Renouveau, la diaspora vietnamienne est devenue une ressource stratégique, apportant des contributions significatives à plusieurs domaines clés du développement national. Sur le plan économique et de l’investissement, les envois de fonds, maintenus à un niveau élevé pendant de nombreuses années, ont contribué à la stabilité macroéconomique et constitué une source importante de capitaux pour le développement. De nombreux entrepreneurs vietnamiens de l’étranger sont devenus des passerelles attirant des groupes internationaux au Vietnam, favorisant les investissements dans la production, les technologies, la logistique, le commerce électronique ainsi que le tourisme et les services de haute qualité…

Parallèlement, les intellectuels et experts vietnamiens à l’étranger ont apporté des contributions concrètes à la science, à la technologie, à l’innovation ainsi qu’à l’éducation et à la formation. À travers des programmes de recherche, de transfert de technologies, de soutien à l’innovation…, ils ont contribué à l’élaboration de politiques et de stratégies de développement dans plusieurs secteurs et localités.

La diaspora joue également un rôle important dans la diplomatie populaire et la promotion de l’image du Vietnam. Son intégration et son prestige dans les pays d’accueil contribuent à diffuser l’image d’un Vietnam dynamique et responsable, tout en renforçant la solidarité nationale et les liens culturels avec la Patrie.

Dans le contexte de l’économie du savoir et de la quatrième révolution industrielle, le docteur Trân Hai Linh a souligné que la valeur stratégique de la diaspora continue de s’accroître. Avec plus de six millions de Vietnamiens vivant à l’étranger, dont des centaines de milliers de scientifiques, d’ingénieurs et d’entrepreneurs actifs dans des domaines de pointe, le Vietnam dispose d’un capital humain précieux pour renforcer sa compétitivité et approfondir sa participation aux chaînes de valeur mondiales.

Face aux exigences d’innovation et de développement durable, il a exprimé le souhait que le XIVe Congrès du Parti adopte une vision considérant la diaspora non plus comme une simple ressource complémentaire, mais comme un partenaire stratégique dans toutes les politiques de développement du pays.

