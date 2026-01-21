XIVe Congrès national du Parti

Les attentes de la jeunesse sur les compétences numériques et la pensée globale

Le XIVᵉ Congrès national des délégués du Parti revêt une importance toute particulière, marquant le moment où le pays entre dans une nouvelle ère, celle de l’essor de la nation. De nombreux jeunes ont exprimé leur confiance et leurs attentes à l’égard du Congrès, espérant qu’il poursuivra l’adoption de politiques et d’orientations fortes et concrètes en faveur de la jeunesse, en créant un environnement et des conditions favorables à l’apprentissage, à la recherche scientifique, à l’entrepreneuriat, à l’innovation, à la participation à la transformation numérique et à l’intégration internationale.

>> Jeunesse en émulation patriotique : de l’usine à la scène internationale

>> Créer un environnement permettant aux jeunes de s’exprimer, de s’engager et de se développer

>> Cérémonie de lever du drapeau national par la jeunesse vietnamienne dans tout le pays

>> Des étudiants vietnamiens à l’étranger confiants dans l’avènement d’une nouvelle ère

Institutions numériques et données nationales : l’attente de décisions audacieuses

Le XIVe Congrès national du Parti revêt une importance particulière ouvrant une nouvelle ère, celle de l’essor de la nation. Il a affirmé la vision stratégique et l'aspiration à un développement fort et durable, la force et la position du pays.

Le Congrès suscite en moi un profond sentiment de fierté et de responsabilité, renforçant la conscience du rôle essentiel de la maîtrise du savoir et des sciences et technologies, éveillant l’esprit de dépassement des difficultés et la volonté d’affronter les défis pour les surmonter ; surtout, il affermit une foi inébranlable dans la voie choisie par le Parti, le Président Hô Chi Minh et notre peuple.

J'espère et je crois que le XIVe Congrès du Parti continuera de mettre en œuvre des politiques plus ambitieuses et plus concrètes en faveur de la jeunesse, créant un environnement et des conditions favorables à ses études, à la recherche scientifique, à l’entrepreneuriat, à l'innovation, à sa participation à la transformation numérique et à son intégration internationale. Parallèlement, il continuera d'accorder une attention accrue à la formation, au perfectionnement et à la promotion du rôle et de la conduite exemplaire des responsables de l'Union de la jeunesse communiste Hô Chi Minh et des jeunes membres du Parti - véritables vecteurs de l'esprit et des politiques du Parti auprès de la jeunesse.

Nous attendons également du Congrès qu'il considère la transformation numérique non comme une simple tendance, mais comme un moteur de croissance essentiel, et qu'il élabore ainsi des politiques novatrices concernant les institutions numériques et l'infrastructure nationale des données. Les jeunes souhaitent un mécanisme spécifique pour maximiser leur rôle de pionniers dans la maîtrise des sciences et des technologies, l'application de l'intelligence artificielle et l'impulsion des tendances en matière d'innovation.

Priorité aux compétences numériques, créatives et à la pensée globale des jeunes

À l'ère nouvelle, l'esprit du XIVe Congrès du Parti est devenu une force motrice puissante pour chaque jeune membre du Parti et chaque jeune citoyen, les incitant à vivre selon des idéaux et à nourrir l'ambition de contribuer. Les enjeux contemporains tels que la transformation numérique, le développement durable et les modèles de croissance verte font l'objet d'une attention particulière.

J'attends du XIVe Congrès du Parti qu'il adopte des politiques et des orientations novatrices, stratégiques et à long terme, jetant ainsi les bases d'un développement rapide et durable du pays dans cette nouvelle ère.

Je désire que le XIVe Congrès national du Parti continue d'adopter des politiques, des décisions et des actions plus ambitieuses en matière d'investissement dans l'éducation et la formation, en mettant l'accent sur les compétences numériques, créatives et la pensée globale des jeunes ; créant un environnement favorable à l’entrepreneuriat et à l'innovation pour les jeunes, notamment dans les domaines des sciences et technologies, de l'économie numérique et de l'économie verte ; mettant en place des mécanismes pour identifier, accompagner et exploiter les jeunes talents, leur offrant ainsi des opportunités de contribuer et de s'épanouir, et répondant aux exigences de l'ère numérique.

Je pense également que, dans le contexte où le pays entre dans une nouvelle ère, marquée par une intégration internationale approfondie et par le développement rapide des sciences, des technologies et de l’intelligence artificielle, les jeunes doivent s’efforcer de se former de manière globale et continue. Cela implique d’adopter une démarche proactive d’apprentissage et de renforcement des connaissances, notamment en langues étrangères, en technologies numériques et en intelligence artificielle, afin de s’adapter aux évolutions rapides de notre époque. Il s’agit aussi de forger une solide identité politique, une éthique et un mode de vie sain, de rester fidèles aux idéaux et à l’aspiration à servir la Patrie. Les jeunes doivent promouvoir l’esprit de créativité, oser penser et agir, être prêts à entreprendre et à innover, tout en participant activement aux activités sociales et bénévoles, en contribuant à la communauté et en diffusant les valeurs positives de la jeunesse vietnamienne.

Attentes de politiques plus ambitieuses pour attirer et retenir la main-d'œuvre hautement qualifiée

Le projet de document du XIVe Congrès national du Parti identifie clairement la science, la technologie, l'innovation et la transformation numérique comme piliers du développement. Dans ce contexte, la jeunesse est placée au cœur de la stratégie de développement des ressources humaines et d’innovation, et constitue la force d’avant-garde qui conduit le pays vers le développement.

J'espère que le Congrès adoptera des politiques renforcées en matière de formation, d'utilisation et de fidélisation des ressources humaines de haute qualité, d'investissement dans des équipements modernes et de création de conditions facilitant et accélérant les procédures d'approbation et de règlement des techniques de pointe. Ceci permettra au personnel médical de mettre en œuvre ces techniques plus rapidement et à la population d'en bénéficier davantage.

Par ailleurs, il est nécessaire de mettre en place des mécanismes et des politiques spécifiques en matière de salaires, de rémunération, d’avantages et d’environnement de travail… afin que les jeunes, y compris les médecins et le personnel soignant, puissent se consacrer sereinement et durablement au système de santé public. De plus, il convient d’instaurer des dispositifs de protection et des sanctions appropriées pour protéger le personnel de santé, créant ainsi un environnement sûr leur permettant de se concentrer sur leurs missions professionnelles, la formation et la recherche.

À mon avis, à l'ère actuelle, les jeunes, notamment les intellectuels, les scientifiques et les professionnels de santé, doivent constamment progresser sur tous les plans : intégrité politique, éthique professionnelle, compétences et capacités. Avant tout, les jeunes doivent nourrir des idéaux sains, cultiver le patriotisme et le sens des responsabilités envers la communauté et la société. Dans le domaine médical, cela est d'autant plus important que chaque décision professionnelle a un impact direct sur la santé et la vie des patients.

Parallèlement, les jeunes doivent s'engager activement dans la formation continue, actualiser leurs connaissances et maîtriser les sciences et les technologies, en particulier la transformation numérique, l'intelligence artificielle (IA) et la médecine moderne. L'IA ne peut remplacer l'humain, mais ceux qui ne savent pas l'utiliser seront inévitablement dépassés. Les jeunes doivent donc considérer la technologie comme un outil au service de l'amélioration de la qualité et de l'efficacité de leur travail. Ce n’est qu’alors que la jeunesse vietnamienne deviendra véritablement une force d’avant-garde, contribuant à la réalisation des objectifs fixés par le XIVe Congrès national et menant le pays vers un développement rapide et durable dans cette nouvelle ère.

Les attentes quant à une stratégie de protection des droits des créateurs de contenu face à l’IA

J’attends du XIVe Congrès national qu’il adopte une stratégie et une politique en matière d’éthique et de droit d’auteur dans l’espace numérique afin de protéger les droits des créateurs de contenu face à l’influence de l’intelligence artificielle (IA). Je considère qu’il s’agit d’une question urgente et cruciale pour les médias, le journalisme et toute activité de création de contenu, car elle nous permet de nous consacrer pleinement à notre travail sans craindre le vol ou le remplacement de notre propriété intellectuelle par l’IA.

En tant que jeune membre du Parti et étudiante à l’Académie diplomatique du Vietnam, je suis déterminée à m’investir, à étudier et à me former pour devenir une utilisatrice et une actrice éclairée de l’IA. Mon objectif est de maîtriser les techniques de communication modernes afin de faire de l'IA un puissant outil de diffusion des valeurs culturelles vietnamiennes à travers le monde, tout en cultivant des principes politiques solides et en me forgeant une base solide pour éviter d'être influencée par les tendances en ligne néfastes. De plus, je mettrai à profit mes atouts pour construire des communautés numériques civilisées, contribuant ainsi à la protection des fondements idéologiques du Parti grâce à des contenus médiatiques utiles et pertinents.

Attirer et retenir les jeunes talents, limiter la "fuite des cerveaux"

En tant qu'étudiante sur le point d'obtenir mon diplôme, à un tournant décisif de ma vie, j'espère que le XIVe Congrès national du Parti proposera des politiques stratégiques visant à créer un environnement propice à la contribution et au développement des jeunes comme moi.

Je souhaite que le Congrès propose des stratégies concrètes pour encourager fortement l'entrepreneuriat et l'innovation, non pas par de simples slogans, mais par le biais de mécanismes de soutien tangibles concernant le financement, les procédures administratives, les réseaux de distribution ou des incitations fiscales réellement attractives, afin d'encourager les grandes entreprises à investir avec audace dans l'écosystème des jeunes startups. Lorsque le principal obstacle au financement sera levé, je suis convaincue qu'une forte vague d'entrepreneuriat déferlera, créant de nombreux emplois de qualité et contribuant positivement à l'économie.

Par ailleurs, ce qui me préoccupe le plus, et que la plupart de mes amis partagent, c'est le paradoxe de l'exigence d'expérience pour postuler à un emploi. J'espère donc que le Congrès proposera des solutions novatrices pour résoudre ce problème, comme la prise en charge des coûts de formation des entreprises pionnières qui recrutent de jeunes diplômés, ou un mécanisme de priorisation du recrutement après l'obtention du diplôme (traitement et avantages spécifiques), en chargeant les universités d'attirer et de fidéliser les jeunes talents, et en limitant la fuite des cerveaux.

La jeunesse vietnamienne continuera d'affirmer son rôle de pionnière et d'avant-garde

À mon avis, dans le contexte de l'entrée du Vietnam dans une nouvelle ère de développement marquée par une intégration internationale profonde et un essor scientifique et technologique important, les jeunes doivent constamment se former, perfectionner leurs compétences professionnelles, numériques et linguistiques, et développer leur capacité d'adaptation.

Parallèlement, ils doivent cultiver un fort sens civique, une éthique et un mode de vie irréprochables, ainsi qu'un sens des responsabilités envers la communauté et la société ; nourrir l'ambition de contribuer, l'esprit d'innovation et de créativité, oser penser, agir et assumer leurs responsabilités, et aligner leurs idéaux et objectifs personnels sur les objectifs de développement du pays.

Je suis convaincue qu'avec les décisions judicieuses du XIVe Congrès national du Parti et les efforts constants de la jeune génération, la jeunesse vietnamienne continuera d'affirmer son rôle de pionnière et d'avant-garde, et apportera une contribution précieuse à la construction nationale dans cette nouvelle ère.

Quê Anh/CVN