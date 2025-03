Le ministère de la Santé reçoit 500.000 doses de vaccin contre la rougeole

Ce don s'inscrit dans le cadre de la Dépêche officielle N°23/CD-TTg du Premier ministre, publiée le 15 mars 2025, visant à accélérer la vaccination contre la rougeole face à l'augmentation du nombre de cas.

La vice-ministre de la Santé, Nguyên Thi Liên Huong, a salué la VNVC pour son précieux soutien, affirmant que le vaccin serait livré immédiatement aux localités, contribuant ainsi à accélérer le déploiement de la campagne, conformément aux directives du Premier ministre.

Depuis début 2025, le Vietnam a enregistré environ 40 000 cas suspects de rougeole et cinq décès liés à la rougeole. Le Sud a enregistré le plus grand nombre de cas (57%), le Centre (19,2%), le Nord (15,1%) et les Hauts plateaux du Centre (8,7%).

Les cas suspects de rougeole touchent principalement les enfants de neuf mois à moins de 15 ans (72,7%), tandis que le taux d'infection chez les enfants de moins de neuf mois est de 15,3%. La plupart des cas concernent des enfants non vaccinés, sous-vaccinés ou trop jeunes pour être vaccinés.

Depuis septembre dernier, le ministère de la Santé a déployé des campagnes de vaccination contre la rougeole pour les enfants âgés de 1 à 10 ans dans 31 provinces.

Le ministère a élaboré un plan de prévention de la rougeole pour 2025 ciblant les zones à haut risque. Les enfants âgés de six mois à moins de neuf mois dans 24 provinces où se trouvent des foyers actifs sont prioritaires, aux côtés de ceux âgés de 1 à 10 ans dans les régions désignées.

