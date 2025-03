Rougeole au Vietnam : le Premier ministre exige l’accélération de la vaccination

Afin de maîtriser rapidement l'épidémie et de prévenir sa propagation, le Premier ministre a demandé au ministère de la Santé de poursuivre son soutien aux collectivités locales pour accélérer la mise en œuvre de la campagne de va

Il a également insisté sur la nécessité d'assurer un approvisionnement adéquat en vaccins contre la rougeole et une distribution rapide dans les localités afin mener à bien le Programme élargi de vaccination.

De plus, le Premier ministre a demandé au ministère de la Santé d'ordonner aux établissements médicaux d'organiser rigoureusement l'admission et le traitement des patients atteints de rougeole ou présentant des symptômes suspects.

Le ministère de la Santé coordonne ses efforts avec le ministère des Finances afin de garantir un financement adéquat et rapide de la campagne de vaccination contre la rougeole.

Les provinces et les grandes villes doivent évaluer d'urgence la situation de la rougeole à l'échelle locale afin d’élaborer un plan adapté, conformément aux instructions du ministère de la Santé.

Les parties concernées doivent mettre en œuvre efficacement le Programme élargi de vaccination et organiser des vaccinations de rattrapage pour les personnes non vaccinées ou ayant reçu une vaccination incomplète.

Les autorités doivent renforcer la communication auprès de la population, en particulier dans les zones reculées, frontalières, insulaires et ethniques, afin de prévenir et de contrôler de manière proactive la rougeole.

Le ministre de l'Éducation et de la Formation doit ordonner aux établissements d'enseignement de mettre en œuvre des mesures préventives conformément aux directives du secteur de la santé.

Le Vietnam a intensifié ses efforts de vaccination. Depuis septembre 2024, une campagne de vaccination contre la rougeole ciblant les enfants âgés de 1 à 10 ans est mise en œuvre dans nombre de villes et provinces.

En 2025, le ministère de la Santé élabore un plan pour la prochaine phase de la campagne de vaccination contre la rougeole, basé sur les évaluations des risques et les recommandations des Instituts régionaux d’hygiène et d’épidémiologie ainsi que des Instituts Pasteur.

Ce plan vise à étendre les efforts de vaccination aux enfants âgés de 1 à 10 ans et à introduire une vaccination supplémentaire pour les nourrissons âgés de 6 à 9 mois. Cette initiative a pour but d’accroître l’immunité communautaire, de prévenir de manière proactive les épidémies et de réduire la morbidité et la mortalité liées à la rougeole, en particulier dans les zones à haut risque.

