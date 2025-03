Le président de Vingroup entre dans le Top 500 des plus riches

Le Vietnam ne compte plus que cinq milliardaires, après l'absence de Tran Ba Duong, fondateur du constructeur automobile vietnamien THACO, dans la liste des milliardaires de Forbes. Cependant, le fondateur et président de Vingroup, Pham Nhat Vuong, fait désormais partie du classement des 500 personnes les plus riches du monde établi par le magazine.