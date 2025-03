Le Vietnam enregistre des progrès notables dans la lutte contre la tuberculose

En 2024, le Programme national de lutte contre la tuberculose a enregistré ses meilleurs résultats jamais obtenus, avec plus de 113.000 cas de tuberculose détectés (+7 % par rapport à 2023) et plusieurs autres réalisations.

Photo : VNA/CVN

Le taux de cas avec preuve bactérienne a été de plus de 72% et le taux de guérison a atteint 89%, soit un niveau supérieur à la moyenne mondiale (88%), a déclaré le docteur Dinh Van Luong, directeur de l’Hôpital pulmonaire national, lors d’une cérémonie marquant la Journée mondiale de lutte contre la tuberculose (24 mars), tenu lundi matin 24 mars à Hanoï. Il s’agissait d’un événement politique majeur visant à sensibiliser la population à l’impact grave de cette maladie sur la santé, l’économie et la société.

Le système de santé vietnamien s’est considérablement renforcé, avec toutes les 63 provinces et grandes villes disposant d’unités antituberculeuses, 865 centres de traitement et 406 appareils GeneXpert - la technologie de dépistage la plus avancée actuellement.

Le professeur Trân Van Thuân, vice-ministre de la Santé, a souligné que 100% des communes et quartiers ont accès aux services de prévention et de lutte contre la tuberculose. Le taux de guérison des cas nouveaux et récurrents avoisine les 90%.

Cependant, la situation épidémiologique de la tuberculose au Vietnam reste extrêmement préoccupante. L’OMS estime qu’environ 182.000 nouveaux cas sont recensés chaque année, dont près de 9.900 cas de tuberculose pharmacorésistante, et quelque 11.000 décès. En 2023, le Vietnam s’est classé 12e parmi les 30 pays ayant le plus lourd fardeau de tuberculose, et 10e pour les cas résistants aux médicaments.

Photo : VNA/CVN

Le thème retenu par le Vietnam pour la Journée mondiale de lutte contre la tuberculose 2025 est : "Le Vietnam s’engage, investit et agit pour mettre fin à la tuberculose". Il souligne l’importance de l’engagement, des ressources et d’une action coordonnée à tous les niveaux.

Le docteur Dinh Van Luong a exprimé son espoir que 2025 soit une année décisive pour la lutte antituberculeuse, avec un taux de détection pouvant atteindre 70%. Grâce à la direction résolue du Parti et du gouvernement, ainsi qu’à des solutions synchronisées, le Vietnam pourrait atteindre l’objectif d’élimination de la tuberculose avant l’échéance mondiale de 2035.

VNA/CVN