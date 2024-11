Vinhomes et VinFast, fières d’être des marques nationales

Vinhomes et VinFast (Groupe Vingroup) ont récemment été honorés en tant que marques et produits nationaux du Vietnam dans les domaines du développement immobilier et de la fabrication de voitures et de scooters électriques.

La reconnaissance fait partie du Programme des marques nationales du Vietnam, approuvé par le Premier ministre pour récompenser des marques et entreprises représentatives, démontrant la production et les services de haute qualité du Vietnam à forte compétitivité internationale.

Le thème du programme 2024 est "S'épanouir dans l'ère verte", soulignant le développement durable et l’écologie. Vinhomes et VinFast contribuent activement à la mobilité et à la transition verte, visant un objectif de neutralité carbone (Net Zero) d'ici 2050.

Les produits et services de VinFast et Vinhomes ont été sélectionnés par les experts de renom de diverses institutions financières et agences gouvernementales, selon des critères d'évaluation transparents.

Rôle crucial dans la transition verte

VinFast s'impose sur les marchés national et international avec son écosystème de véhicules électriques intelligents couvrant tous les segments, devenant ainsi la marque de voitures la plus vendue au Vietnam. Elle joue également un rôle clé dans la transition vers des transports écologiques et inspire d'autres entreprises vietnamiennes à créer un avenir vert.

Vinhomes se distingue sur le marché immobilier vietnamien avec des designs modernes, une infrastructure de qualité et un environnement de vie vert. La société met un accent particulier sur l'immobilier durable et la promotion de la transition verte à travers la construction d'habitations respectueuses de l'environnement.

VinFast et Vinhomes, en recevant le titre de marques nationales, confirment la qualité de leurs produits et leur engagement pour un avenir vert et durable.

Nguyên Viêt Quang, vice-président du Conseil d'administration, également directeur général de Vingroup, a exprimé la fierté pour pour Vinhomes et VinFast de recevoir cette reconnaissance, également signe de la qualité de leurs produits, montrant les efforts du groupe pour construire un avenir durable pour les générations futures.

"Cette reconnaissance ouvre également de nouvelles opportunités pour Vinhomes et VinFast de participer à des événements d'investissement et de commerce internationaux, contribuant au développement durable de l'économie vietnamienne", a-t-il ajouté.

Les enseignes VinFast et Vinhomes sont deux piliers du groupe Vingroup, et ce succès témoigne de l’engagement du groupe pour la transition écologique et un développement durable pour l’avenir.

