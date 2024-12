Les jeunes de l'armée doivent avoir des aspirations et jouer un rôle majeur dans le développement du pays

Tô Lâm a chaleureusement félicité les réalisations, les contributions, l'esprit pionnier face à tous les dangers, l'esprit d'oser penser, d'oser faire, d'oser se sacrifier, d’oser surmonter les difficultés et les défis de la jeunesse de toute l'armée durant 80 ans de sa naissance et son développement.

Il a souligné qu'à un moment où le pays se dirigeait vers une nouvelle ère de développement, la jeunesse de l'armée devrait jouer un rôle central, étant pionnière dans l’édification et le développement du pays ainsi que la construction d'une force militaire puissante. Il a demandé aux jeunes de l’armée d’avoir des aspirations, de s’efforcer de se développer, d'être proactif et créatif, d'être présents dans chaque endroit difficile et ardu et prêts à accepter de nouvelles tâches.

Il les a exhorté à continuer d'étudier et de maintenir les qualités du "soldat de l’Oncle Hô". Il a noté que les jeunes de l'armée devraient être pionniers dans la mise en œuvre des politiques du Parti ; promouvoir leur esprit créatif ; aider la population à réduire la pauvreté et développer l'économie ; mener à bien des recherches scientifiques et appliquer les réalisations scientifiques et technologiques aux activités militaires ; maîtriser bien les armes et les équipements techniques...

Le chef du Parti a demandé une forte innovation dans la formation, l’évaluation et l’utilisation des jeunes dans l’armée. Il faut veiller à ce que l’armée soit véritablement une excellente école, une force motrice pour que les jeunes s’efforcent, pratiquent, contribuent et se développent. Il a insisté sur la nécessité de prendre soin de la vie matérielle et spirituelle des jeunes, en particulier ceux dans les zones reculées, frontalières et insulaires.

Tô Lâm a enfin exprimé sa confiance inébranlable dans la jeunesse militaire, tout en se déclarant convaincu qu'elle répondrait à la confiance et aux attentes du Parti, de l'État, de la Commission militaire centrale, du ministère de la Défense et du peuple de tout le pays.

