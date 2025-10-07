Typhon Matmo

Thai Nguyên : alerte de crue et évacuations en cours

À 19h30 le 7 octobre, la province de Thai Nguyên (Nord) recensait trois morts et trois disparus à la suite de fortes pluies et crues. Le quartier de Phan Dinh Phung, au centre de la province, était privé d’électricité sur une vaste zone depuis 4h du matin.

Photo : VNA/CVN

En fin d’après-midi, le Service provincial d’hydrométéorologie a émis une alerte de crue urgente sur les rivières locales. Le niveau de l’eau a dépassé le seuil d’alerte 3 dans plusieurs stations, notamment à Gia Bay, Cha et Ba Bê, où la montée rapide des eaux accroît le risque d’inondations, de glissements de terrain et de crues soudaines.

Selon les prévisions, les niveaux continueront d’augmenter dans la nuit du 7 octobre.

Les autorités locales appellent les habitants des zones à risque à évacuer vers des lieux sûrs et renforcent la surveillance 24h/24 afin de prévenir les crues et assurer la sécurité des populations et des biens.

Sous l’effet combiné des typhons N°10 (Bualoi) et n°11 (Matmo), de fortes pluies accompagnées d’orages se sont abattues sur le nord de la province de Thai Nguyên depuis le 6 octobre.

Dans la matinée du 7 octobre, l’école internat de Na Ri a été isolée par la montée rapide des eaux, avec plus de 270 élèves bloqués sur place. Les forces de secours et les enseignants ont immédiatement entrepris l’évacuation. À 15h40, une centaine d’élèves avaient déjà été évacués vers un lieu sûr, tandis que les opérations se poursuivaient malgré le fort courant et les routes coupées.

Les autorités locales suivent de près la situation afin de garantir la sécurité de l’ensemble des élèves.

VNA/CVN