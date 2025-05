Honorer les jeunes pionniers suivant les enseignements de l’Oncle Hô

Il s'agit d'une activité dans le cadre de la 8e édition du Congrès des jeunes exemplaires suivant les enseignements de l’Oncle Hô qui s’est tenue du 16 au 18 mai à Hô Chi Minh-Ville. Cet événement, organisé par l’Union de la jeunesse communiste Hô Chi Minh, vise à honorer les individus remarquables et à promouvoir des valeurs de vie positive pour inspirer la jeunesse à l’échelle nationale.

Les jeunes récompensés lors de cette cérémonie sont des figures exemplaires ayant obtenu le titre "Jeune exemplaire suivant l’enseignement de l’Oncle Hô" à l’échelle provinciale dans divers domaines : cadres des organisations de jeunesse, fonctionnaires, ouvriers, élèves, étudiants, jeunes intellectuels, artistes, athlètes, militaires, officiers, jeunes entrepreneurs. Ils ont tous mené des actions concrètes, initié des projets ou proposé des idées reconnues et saluées par les différentes branches de l’Union de la jeunesse.

"Une immense fierté pour moi"

Une des figures remarquables illustrant l’esprit de l’enseignement de Hô Chi Minh, le Professeur associé - Dr. Trân Lê Hưng, enseignant à l’université Gustave Eiffel (France) et auteur de 24 publications scientifiques prestigieuses, a partagé : "Être honoré comme Jeune exemplaire suivant l’enseignement de l’Oncle Hô est une immense fierté pour moi. En tant que scientifique, je considère que suivre l’exemple de l’Oncle Hô ne doit pas être un simple slogan, mais se traduire par des actes concrets : persévérance, honnêteté, créativité et engagement au service de la communauté".

Il a souligné que l’exemple de l’Oncle Hô est un guide dans son parcours scientifique : "Peu importe les circonstances, les jeunes doivent garder leurs idéaux, nourrir leur ambition et progresser constamment afin d’affirmer peu à peu la place du Vietnam dans la science mondiale".

Lors de la cérémonie, la chanteuse Phuong Mỹ Chi, jeune Vietnamienne prometteuse et citoyenne exemplaire de Hô Chi Minh-Ville, a exprimé son émotion : "Je considère qu’il est de notre responsabilité, en tant que jeunes, de préserver et de promouvoir les valeurs culturelles nationales. L’Oncle Hô disait : +La culture éclaire le chemin du peuple+. Cela montre le rôle fondamental de la culture dans le développement du pays et de l’être humain vietnamien".

Elle a ajouté que pour elle, suivre l’enseignement de l’Oncle Hô, c’est choisir la musique, en particulier le chant folklorique, comme moyen d’inspiration: "J’ai choisi la musique traditionnelle comme petite lumière pour me guider et pour illuminer à mon tour la jeunesse. Chacun peut contribuer, à sa manière, avec passion et talent, à diffuser les valeurs culturelles positives et bâtir une société harmonieuse, riche de son identité, comme le souhaitait l’Oncle Hô".

Dans son discours, le Premier secrétaire de l’Union centrale, Bùi Quang Huy, a souligné: "Dans l’ambiance solennelle du 135e anniversaire de la naissance du Président Hô Chi Minh et du 50e anniversaire de la Libération du Sud et de la Réunification nationale, nous organisons avec fierté le 8e Congrès national des Jeunes exemplaires suivant l’enseignement de l’Oncle Hô, en 2025".

Il a rappelé que c’est l’occasion de réaffirmer les valeurs éternelles de la pensée, de la morale et du style de l’Oncle Hô, tout en mettant à l’honneur les jeunes qui ne cessent de se former et de contribuer activement à l’essor du pays.

Les jeunes, "une force puissante"

Créée par le Parti et l’Oncle Hô, l’Union de la jeunesse communiste Hô Chi Minh a toujours bénéficié de l’attention particulière de ce dernier. Il disait : "Nos jeunes sont pleins d’enthousiasme. Si nous savons canaliser cet enthousiasme, ils deviendront une force puissante".

Cette parole traduit la foi profonde de l’Oncle Hô en la jeunesse, et elle continue de guider l’action de l’Union depuis des générations.

Répondant à cet appel, les jeunes générations vietnamiennes n’ont cessé de faire preuve de dynamisme, de créativité et de volontariat dans tous les domaines, de l’éducation à la science, de l’économie à la défense, en passant par les relations internationales et le service communautaire. L’Union est devenue une "école socialiste" pour la jeunesse, forgeant compétences, éthique, savoir et volonté.

Au fil des années, l’étude et l’application de la pensée, de la morale et du style de l’Oncle Hô sont devenues une pratique régulière et volontaire chez les jeunes, concrétisée par divers programmes : formation des membres, construction du modèle de jeunesse contemporaine, éducation politique.

L’éducation par l’exemple est une méthode efficace, comme l’enseignait l’Oncle Hô : "Un exemple vivant vaut mieux que cent discours".

Ainsi, à travers les mouvements de jeunesse, des milliers de figures inspirantes ont été révélées et récompensées, devenant des sources de motivation pour les jeunes du pays.

Tous les cinq ans, l’Union centrale organise une cérémonie nationale pour honorer ces jeunes exemplaires, avec l’ambition de diffuser des valeurs positives et d’encourager l’apprentissage par l’exemple.

En 2025, le 8e Congrès national honore 444 visages représentatifs, chacun incarnant une histoire inspirante de persévérance, de résilience, de passion et de fidélité à l’enseignement de l’Oncle Hô. Bien qu’issus de milieux divers, ils partagent tous un cœur ardent, une créativité et une énergie débordantes, au service de la communauté et du pays.

Texte et photos : Quang Châu/CVN