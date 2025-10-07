Inondation

Quarante-cinq points de blocage routier devraient être dégagés dans la soirée

Selon un rapport du Département des routes du Vietnam, à la fin de l’après-midi du 7 octobre, le typhon Matmo a provoqué des embouteillages sur 45 tronçons du réseau routier et autoroutier national.

>> Appel à une réaction proactive des localités face aux pluies et aux crues

>> Inondations à Nghê An : des bénévoles remettent gratuitement en état motos et appareils ménagers

>> Le PM appelle à protéger la population face aux pluies torrentielles dans le Nord

Photo : VNA/CVN

Hanoï comptait 19 zones inondées ; dans la province de Cao Bang, 25 points touchés par des inondations et des glissements de talus ; à Lào Cai et Lang Son, un point bloqué dans chaque localité. Ces sites devrait être rouverts à la circulation dans la soirée du 7 octobre.

Les autorités locales et les gestionnaires routiers ont mobilisé les entreprises d’entretien pour installer des panneaux de signalisation et assurer la régulation du trafic 24h/24.

Auparavant, le typhon Bualoi et les pluies torrentielles qui l’ont accompagnée avaient gravement affecté des infrastructures routières. Selon les premières estimations, les pertes totales sont évaluées à environ 982,83 milliards de dôngs.

Plus précisément, le réseau national et autoroutier géré par le ministère des Transports a subi des dommages estimés à environ 78,72 milliards de dôngs (soit 8% du total). Les routes provinciales et nationales décentralisées aux autorités locales ont enregistré quant à elles des pertes d’environ 904,11 milliards de dôngs (soit 92%).

Parmi les localités touchées, la province de Thanh Hoa est la plus affectée, avec des dommages estimés à 600 milliards de dôngs.

VNA/CVN