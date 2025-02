Inauguration de l’espace francophone de l’Université de médecine de Hanoï

Photo : UMH/CVN

L’espace francophone de l’Université de médecine de Hanoï est situé dans la zone A1 de l'Université de médecine de Hanoï (UMH). Il constitue un lieu privilégié pour les étudiants, les enseignants et tous les passionnés de la langue et de la culture francophones, leur permettant d'étudier, de mener des recherches et d’échanger.

Une avancée significative

Lors de la cérémonie, le recteur de l'UMH, Nguyên Huu Tu, n’a pas caché son honneur de pouvoir ouvrir grand les portes de cette université à tous les jeunes désirant découvrir la langue et la culture françaises. Il a souligné que "l’inauguration de l’espace francophone représente une avancée significative dans notre coopération francophone". Il a ajouté que cet espace deviendra un centre dynamique pour les étudiants et enseignants, favorisant le développement des compétences en français médical ainsi que des échanges culturels et académiques.

Nguyên Huu Tu a également précisé que cette initiative est le fruit d'une collaboration étroite avec des partenaires francophones, tels que l’ambassade de France, l’Agence universitaire de la Francophonie et l’Hôpital français de Hanoï. Ces institutions jouent un rôle clé dans la formation des futurs médecins et dans la promotion du français comme un outil d’excellence et d’ouverture internationale.

L’espace favorisera la pratique du français médical à travers des cours spécialisés, des séminaires et des conférences animées par des enseignants et des professionnels de santé francophones.

S’exprimant lors de cette célébration officielle, l’ambassadeur de France au Vietnam, Olivier Brochet, a mis l’accent sur l'importance de ce nouvel espace mis à disposition par l’UMH, notant qu'il arrive plus de 120 ans après la création de l'université et 20 ans après le lancement du club francophone. Selon lui, cet adresse représente une opportunité exceptionnelle pour dynamiser l'association francophone et renforcer l'attachement à la dimension francophone de la formation médicale vietnamienne, facilitant ainsi l'accès aux universités et hôpitaux français.

Photo : Thuy Hà/CVN

L'ambassadeur a félicité les étudiants pour leur engagement à apprendre le français, reconnaissant la difficulté de leurs études médicales. Il a encouragé l'utilisation de la langue française comme un outil d'apprentissage et d'échange avec les meilleures pratiques médicales françaises, les préparant ainsi à compléter leur formation en France.

Soutenir les étudiants

Olivier Brochet a réaffirmé l'engagement continu de l'ambassade de France à soutenir les étudiants dans ce nouvel espace, ainsi que le réseau des anciens étudiants ayant étudié en France. Ce soutien se traduira par le cofinancement de déplacements d'experts français pour des enseignements spécialisés, le soutien aux activités du club étudiant francophone, et l'offre de bourses de formation via le programme France Excellence, ainsi que des stages d'observation en France.

Également présent lors de cette célébration officielle, Nicolas Maïnetti, directeur régional pour l'AUF Asie-Pacifique, a mis en valeur l'importance de cette initiative qui ouvre de belles perspectives de collaboration. Au fil des ans, l’AUF a déjà mené plusieurs actions communes, notamment en soutenant les formations francophones, en particulier pour la licence de médecine générale. Au cours des trois dernières années, elle a établi plus de dix centres d'employabilité francophone dans les universités d'Asie-Pacifique.

Photo : UMH/CVN

"L’AUF a labellisé 15 clubs étudiants francophones dans la région et serait ravi d'accueillir le vôtre dans son réseau. Ce centre francophone pourrait également servir de catalyseur pour impulser une dynamique régionale autour de la médecine francophone", a exprimé Nicolas Maïnetti.

La filière universitaire francophone de médecine a été créée en août 2005 à l’Université de médecine de Hanoï, en partenariat avec l’AUF. Depuis près de 20 ans, elle a eu l’honneur de former plus de 1.100 étudiants, rigoureusement sélectionnés parmi les meilleurs de chaque promotion. "Aujourd’hui, nombre de nos anciens étudiants sont devenus des enseignants, des médecins dans de grands hôpitaux, ou encore des professionnels de santé engagés dans des établissements de premier plan. Leur réussite illustre non seulement l’impact positif de cette filière sur leur parcours professionnel, mais aussi son rôle dans le développement du secteur médical au Vietnam et au sein du réseau francophone", a informé le recteur Nguyên Huu Tu.

“Nous avons besoin de médecins vietnamiens francophones, je vous remercie pour la création de cet espace francophone, de de votre engagement pour faire vivre la langue française au sein de l'Université de médecine de Hanoï”, a conclu l’ambassadeur.

Thuy Hà/CVN