Pour le développement durable des entreprises

Les 16 et 17 juin, à Hô Chi Minh-Ville, l’Institut des sciences sociales du Sud (relevant de l’Académie vietnamienne des sciences sociales), en collaboration avec l’Association indienne pour le développement de la recherche et de l’éducation (ADRE) et avec le soutien de l’Université des finances et du marketing, a organisé la 8 e Conférence internationale sur la responsabilité sociétale des entreprises et le développement durable (CSR 2025).

Face aux préoccupations croissantes liées au changement climatique, à la protection de l’environnement, à la pollution et à la gestion des déchets, le rôle des entreprises dans la promotion de causes sociales et de pratiques commerciales éthiques est devenu de plus en plus crucial. Les entreprises doivent passer d’une quête exclusive de profits à une stratégie axée sur des produits responsables et des services efficaces. La conférence vise à encourager l’intégration complète des principes ESG (environnement, social et gouvernance) dans la philosophie, les politiques et les pratiques fondamentales des entreprises. Elle constitue également une plateforme pour aborder des défis mondiaux comme le changement climatique, l’épuisement des ressources naturelles, les droits de l’homme et les stratégies de résilience, en mettant l’ESG au service du développement à long terme des entreprises, de leurs parties prenantes et de la société dans son ensemble.

Selon le Professeur associé, Dr.Vu Tuân Hung, directeur de l’Institut des sciences sociales du Sud, les échanges menés au sein de cette conférence permettront d’ouvrir de nouvelles pistes de recherche, de stimuler la coopération interdisciplinaire et internationale, tout en apportant des contributions concrètes au processus de développement durable et à la promotion de la responsabilité sociétale dans le monde des affaires contemporain.

Le comité d’organisation a souligné que CSR 2025 vise à établir un forum unifié permettant aux entreprises, aux institutions gouvernementales, aux ONG, au monde universitaire et aux autres organisations de partager leurs attentes, engagements et responsabilités. Cette plateforme mettra en avant les avancées de la recherche dans divers domaines : responsabilité sociétale des entreprises et développement durable, matériaux et technologies durables, hygiène, contrôle climatique, équilibre entre vie professionnelle et vie privée, philanthropie, produits responsables, éthique commerciale, impact social, entre autres. Cela se fera à travers des présentations, des expositions et des communications d’experts et chercheurs issus d’universités et d’instituts internationaux. Les discussions et débats offriront un éclairage sur les perspectives actuelles et les réponses apportées aux enjeux mondiaux liés à la RSE.

Lors de son intervention, le Professeur associé, Dr.Rajkishore Nayak, de la Faculté de communication et de design de l’Université RMIT Vietnam, a insisté sur l’importance de la responsabilité élargie du producteur (REP), une politique environnementale obligeant les producteurs à assumer la responsabilité de leurs produits tout au long de leur cycle de vie, notamment après consommation. Selon lui, la REP contribue à réduire les déchets, à économiser les ressources, à favoriser l’économie circulaire et à atteindre les objectifs de développement durable.

Il a précisé qu’au Vietnam, la Loi sur la protection de l’environnement 2022 et le décret 08/2022/ND-CP fixent clairement les obligations de recyclage ou de contribution financière au Fonds de protection de l’environnement. Dans l’industrie textile, l’un des principaux secteurs d’exportation du pays, la quantité de déchets issus de la production et de la consommation est en constante augmentation. Les études menées dans certaines entreprises de mode montrent que la REP offre des avantages en matière de conception durable, de gestion des déchets et de préservation des ressources. Toutefois, les petites entreprises sont confrontées à des obstacles financiers, à un manque d’infrastructures et à une faible sensibilisation à la REP. Pour une mise en œuvre efficace, un soutien étatique est nécessaire, de même qu’une sensibilisation accrue de toute la société.

La conférence CSR 2025 a reçu près de 200 contributions scientifiques, avec la participation de plus de 150 délégués, dont environ 50 représentants internationaux issus d’universités et d’instituts de recherche de pays tels que l’Inde, l’Indonésie, la Malaisie, le Nigeria ou encore le Canada. Les intervenants ont abordé des thèmes cruciaux liés à la responsabilité sociétale des entreprises et au développement durable - des sujets qui attirent une attention croissante à l’échelle mondiale. Les discussions se sont concentrées sur des sujets de fond tels que la gouvernance d’entreprise à l’ère de la transformation numérique, la responsabilité environnementale et l’action climatique, l’engagement communautaire, l’impact social, ainsi que les modèles d’entreprise durables et les innovations.

