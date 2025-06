Vietnam Airlines s’allie à la banque ING pour un financement de 1,5 milliard de dollars

Vietnam Airlines et la banque ING ont signé un protocole d’accord sur une coopération financière, portant sur un financement allant jusqu’à 1,5 milliard de dollars. Ce partenariat stratégique vise à soutenir les projets d’investissement clés, à renforcer la compétitivité de la compagnie et à élargir son réseau de vols internationaux dans les années à venir.

L’événement s’est tenu en présence du Premier ministre Phạm Minh Chính lors du Forum des Entreprises Vietnam – France, dans le cadre d’une mission gouvernementale vietnamienne en France.

Par cet accord, la banque ING réaffirme son fort engagement à financer des projets stratégiques de Vietnam Airlines, dans le but d’optimiser l’exploitation et d’étendre le réseau international. ING s’est également déclarée disposée à fournir des conseils et à organiser les levées de fonds nécessaires pour accompagner Vietnam Airlines dans l’avenir.

Selon Lê Duc Canh, directeur général adjoint de Vietnam Airlines : "Nous sommes heureux de collaborer avec ING, une institution financière européenne de premier plan, forte d’un réseau mondial et d’une vaste expérience dans le financement du secteur aéronautique, en partenariat avec les agences de crédit à l’export les plus réputées. Ce financement de grande ampleur traduit la confiance des partenaires internationaux envers la capacité de gestion, la transparence financière et la stratégie de développement à long terme de Vietnam Airlines. Cet accord nous offre l’opportunité d’accéder à des sources de financement durables et stratégiques, renforçant notre expansion à l’échelle mondiale et affirmant notre position sur la scène internationale".

Pour sa part, Jason Ong, directeur national d’ING pour le Vietnam et l’Indonésie, a déclaré : "Vietnam Airlines est un partenaire essentiel dans la promotion de la connectivité mondiale et de la croissance en Asie. Nous sommes fiers de renforcer notre relation avec Vietnam Airlines en tant que partenaire financier stratégique et fiable. Ce protocole d’accord illustre notre ambition commune d’étendre notre portée globale, tout en réaffirmant notre engagement en faveur d’une finance responsable, pour soutenir un développement durable et de long terme dans le secteur aérien".

Cet accord marque une nouvelle étape dans la relation de longue date entre Vietnam Airlines et ING. Déjà en 2015, ING avait consenti un prêt de 570 millions USD pour financer l’acquisition de quatre avions gros porteurs.

Pendant la période de la COVID-19, ING a participé à la restructuration de prêts d’un montant total de 80 millions de dollars, allégeant ainsi la pression sur la trésorerie de la compagnie et l’aidant à surmonter une phase critique.

Un partenariat avec Safran pour la sécurité des vols

Lors du même forum, Vietnam Airlines et Safran Electronics & Defense (filiale du groupe Safran) ont signé un protocole d’accord portant sur la location d’un système d’analyse des données de vol pour la période 2026–2030.

Ce système permettra à Vietnam Airlines de respecter les normes de sécurité aérienne applicables à l’ensemble de sa flotte actuelle. Il permet de détecter les situations pouvant compromettre la sécurité, les écarts par rapport aux limites des avions ou aux procédures d’exploitation standards.

Il offre également des outils de surveillance continue, d’analyse des tendances et d’enquête sur les incidents, contribuant ainsi à renforcer la fiabilité des appareils, optimiser la maintenance préventive, et améliorer l’efficacité opérationnelle.

Ces accords marquent un tournant stratégique dans la transformation numérique et la démarche de développement durable de Vietnam Airlines. Ils témoignent d’un effort interne constant pour améliorer la compétitivité, tout en soulignant le rôle de pionnier de la compagnie dans la connexion du Vietnam au monde.

Ces initiatives renforcent également le processus d’intégration internationale du secteur aérien vietnamien, contribuant à faire de Vietnam Airlines une marque de référence régionale et mondiale.

106 lignes aériennes

Vietnam Airlines – Compagnie aérienne nationale du Vietnam – exploite 106 lignes aériennes desservant 22 destinations domestiques et 36 destinations internationales dans une vingtaine de pays et territoires.

Photo : Hoài Thu/VNA/CVN

Elle a marqué l’histoire de l’aviation régionale en devenant, en 2010, la première compagnie d’Asie du Sud-Est à rejoindre l’alliance SkyTeam. Vietnam Airlines dispose d’une flotte moderne parmi les plus avancées d’Asie, dotée d’appareils économes en carburant tels que le Boeing 787 Dreamliner, l’Airbus A350, l’Airbus A321 et l’Airbus A320neo.

Grâce à son engagement en faveur de l’innovation continue et du développement durable, la compagnie a reçu de nombreuses distinctions prestigieuses :

• Top 25 des compagnies aériennes les plus sûres au monde 2025

• Top 20 des meilleures compagnies aériennes au monde 2025

• Meilleure classe Économie Premium en termes de rapport qualité-prix 2025 (AirlineRatings)

• Compagnie aérienne internationale 5 étoiles en 2023 et 2024 (APEX)

• Top 20 des meilleures compagnies aériennes 2023 (Airline Ratings)

• Compagnie aérienne 4 étoiles depuis plusieurs années (Skytrax)

La banque ING ING est un groupe financier international de premier plan en Europe, opérant à travers ING Bank. Sa mission est de permettre à ses clients de progresser dans la vie et dans les affaires. ING emploie plus de 60 000 personnes et offre des services de banque de détail et de banque d’entreprise dans une centaine de pays et territoires. Ses actions sont cotées à Amsterdam (INGA NA, INGA.AS), Bruxelles et New York (ADR : ING US, ING.N). La durabilité est au cœur de toutes ses activités. Les politiques d’ING sont évaluées chaque année par des agences indépendantes. En août 2024, MSCI a attribué à ING une note ESG de “AA” pour la cinquième année consécutive. En décembre 2023, Sustainalytics a jugé qu’ING affichait une forte capacité de gestion des risques ESG, avec un score de risque ESG de 17,2 (faible). Les actions d’ING figurent dans des indices ESG et de durabilité reconnus comme Euronext, STOXX, Morningstar et FTSE Russell.

Le groupe Safran Safran est un groupe technologique international opérant dans les domaines de l’aéronautique (propulsion, équipements et aménagements intérieurs), de l’espace et de la défense. Sa mission est de rendre l’aviation plus durable, confortable et accessible. Présent sur tous les continents, le groupe emploie environ 100.000 personnes et a réalisé un chiffre d’affaires de 27,3 milliards d’euros en 2024. Safran est coté sur Euronext Paris et fait partie des indices CAC 40 et Euro Stoxx 50. Sa filiale Safran Electronics & Defense fournit des solutions intelligentes embarquées qui aident les utilisateurs à mieux comprendre leur environnement, à alléger la charge cognitive et à maîtriser leurs missions, y compris en conditions extrêmes. Ses applications couvrent les secteurs terrestres, maritimes, aériens et spatiaux, pour les marchés civils comme militaires. L’entreprise compte environ 13.000 employés et se spécialise dans l’observation, la prise de décision et la navigation.

Câm Sa - Vietnam Airlines/CVN