Vietjet : les bénéfices au 1er semestre de 2024 dépassent le plan annuel

Au premier semestre, Vietjet a transporté 13,1 millions de passagers et effectué 70 154 vols en toute sécurité. Au deuxième trimestre, les revenus du transport aérien ont atteint 15,128 milliards de dôngs, et son bénéfice après impôts s'est élevé à 517 milliards de dôngs, soit des hausses de respectivement 23% et 683% par rapport à la même période de 2023.

Sur les six premiers mois, les revenus du transport aérien de Vietjet se sont élevés à 32,893 milliards de dôngs, marquant une augmentation de 31% sur un an. Le bénéfice avant impôts a atteint 1.174 milliards de dôngs, soit une augmentation de 690% en variation annuelle.

Concernant les résultats commerciaux consolidés, Vietjet a réalisé un chiffre d'affaires de 34,016 milliards de dôngs et un bénéfice avant impôts de 1,311 milliard au 1er semestre, en croissance de 15% et 433% respectivement par rapport à la même période de l'année précédente, dépassant de 21% le plan annuel 2024.

Au 30 juin 2024, ses actifs totaux s'élevaient à plus de 91,755 milliards de dôngs. Le ratio d'endettement sur fonds propres est deux fois supérieur au ratio normal mondial, qui peut atteindre jusqu’à cinq fois. Le solde de trésorerie et l’équivalent de trésorerie à la fin du deuxième trimestre a atteint plus de 4.100 milliards de dôngs.

Selon l'Agence de notation indépendante Saigon Ratings, Vietjet maintient une notation de crédit à long terme de vnBBB- avec une perspective “stable”. La compagnie connaît une nette reprise, grâce à une préparation proactive et des conditions favorables établies en 2022 et 2023. Le transporteur est en mesure de se développer plus rapidement et durablement à moyen et long terme. Au cours des six premiers mois de l'année, Vietjet a contribué au budget national à hauteur de 3.687 milliards de dôngs en taxes et redevances directes et indirectes.

Développer les vols internationaux

À ce jour, Vietjet exploite plus de 149 liaisons à travers le Vietnam et à l'international, dont 38 nationales et 111 internationales. Récemment, la compagnie a ouvert une liaison reliant Hô Chi Minh-Ville à Xi'an, capitale de la province du Shaanxi (Chine), ainsi qu'une autre entre l'île de Phu Quôc et Taichung et Kaohsiung (Taïwan, Chine), et une autre encore entre Hô Chi Minh-Ville et Vientiane (Laos).

Elle a également annoncé l'ouverture de la liaison Nha Trang - Daegu (République de Corée), prévue pour octobre 2024. Vietjet est la compagnie aérienne offrant le plus de liaisons entre le Vietnam et la République de Corée, marquant ainsi une décennie de connexions entre ces deux pays, avec 10 millions de passagers transportés sur plus de 37 liaisons.

Pour les vols transcontinentaux entre l'Asie et l'Australie, Vietjet a lancé deux nouvelles liaisons : Hanoï - Melbourne et Hanoï - Sydney, portant à sept le nombre de liaisons entre le Vietnam et l'Australie. Cela facilite les voyages, les investissements, les échanges économiques et commerciaux, les études à l'étranger, ainsi que les visites familiales. Avec cinq liaisons aériennes au départ de Hô Chi Minh-Ville vers les cinq plus grandes villes d'Australie, Vietjet est la compagnie aérienne offrant le plus de liaisons entre le Vietnam et l'Australie, avec 58 vols par semaine.

Avions modernes et respectueux de l’environnement

Le transporteur exploite une flotte de 105 avions, en comprenant ceux de Vietjet Thaïlande, avec un nombre de passagers en constante augmentation chaque année. La compagnie étend activement son réseau de vols à travers les continents et développe une flotte nouvelle, moderne et respectueuse de l'environnement.

Avec une stratégie et une vision visant à créer et à développer des ressources humaines dans l'aviation aux normes internationales, l’Académie de l’aviation de Vietjet (VJAA) est devenue un partenaire de formation de l'Association du transport aérien international (IATA).

Au premier semestre de 2024, la VJAA a formé plus de 43.000 étudiants à travers 3.898 cours, formant de manière proactive les pilotes et le personnel technique spécialisé (CRS) pour répondre aux besoins techniques. Elle a également mis en service un troisième simulateur de cockpit, devenant ainsi le premier centre international de formation de pilotes dans la région.

Vietjet accueille de nombreux étudiants dans un environnement de travail multinational, leur offrant des connaissances et une expérience pratique. La compagnie aérienne collabore également avec les universités pour orienter les étudiants vers des carrières dans l'aviation, leur ouvrant ainsi des opportunités de travail.

La compagnie est pionnière dans la recherche, le développement et l'utilisation de carburant durable, avec pour objectif de devenir une compagnie aérienne verte, leader en matière de technologie et respectueuse de l'environnement, tout en s'engageant dans des activités de développement durable.

Pour améliorer sa capacité d'exploitation et soutenir le développement de son réseau aérien mondial, lors du Salon international de l'aviation de Farnborough 2024, Vietjet et le Groupe de fabrication d'avions Airbus ont signé un contrat d'achat de 20 gros-porteurs A330neo de nouvelle génération (A330-900), d'une valeur totale de 7,4 milliards d’USD.

Vietjet a été honorée par le magazine financier International Finance comme "Meilleure compagnie aérienne à bas prix" et "Meilleure compagnie aérienne en matière de gestion financière". Elle a également été récompensée par AirlineRatings comme "Meilleure compagnie aérienne à super-économies au monde" et "Compagnie aérienne à bas prix offrant le meilleur service à bord de l'année". Elle est aussi honorée par Forbes dans le top 50 des sociétés les mieux cotées au Vietnam en 2024.

L'année 2024 marque une nouvelle étape de développement global pour la compagnie aérienne, avec son réseau de vols internationaux de milieu de gamme en pleine expansion, prêt à répondre aux besoins de transport intérieur et à poursuivre l'expansion de son réseau à l’international.

