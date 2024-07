VinFast met en chantier une usine de véhicules électriques en Indonésie

La construction d'une nouvelle usine sur le marché des véhicules électriques le plus potentiel d'Asie du Sud-Est offrira des opportunités d'emploi aux travailleurs locaux, tout en affirmant la forte détermination de VinFast dans sa stratégie d'expansion sur le marché régional et son engagement à promouvoir l'industrie indonésienne des véhicules électriques.

Dotée d’un capital d'investissement initial d'environ 200 millions d'USD, l'usine VinFast en Indonésie sera capable de produire de 50.000 véhicules/an. Elle sera mise en service à partir du quatrième trimestre 2025 et produira des modèles de voitures VF3, VF5, VF6 et VF7 qui sont des versions à conduite à droite exclusivement destinées au marché indonésien.

S'exprimant lors de la cérémonie, le général H.Moeldoko, chef du Bureau présidentiel indonésien, a déclaré que l'usine VinFast à Subang avait non seulement un impact positif sur l'économie locale, mais créait également de nombreuses nouvelles opportunités d'emploi et améliorait la vie des habitants locaux.

On s'attend à ce qu'il y ait des milliers d'opportunités d'emploi pour la population locale, augmentant le taux de travailleurs qualifiés, contribuant fortement au développement socio-économique des communautés locales et à la promotion des transports verts en Indonésie, a souligné le général H.Moeldoko.

Il a souligné que le gouvernement indonésien encourageait et soutenait toujours les projets d'investissement étrangers, notamment dans l'industrie automobile. "Nous pensons que la présence de VinFast apportera une innovation technologique et un transfert de connaissances indispensables pour améliorer la compétitivité de l'industrie automobile indonésienne", a-t-il déclaré.

De son côté, Temmy Wiradjaja, directeur général de VinFast en Indonésie, a déclaré que cet événement confirmerait la stratégie méthodique de VinFast pour se développer et améliorer sa compétitivité sur le marché indonésien et marquerait une étape importante dans sa stratégie d'expansion et de conquête de ce premier marché potentiel des véhicules électriques de la région.

Vinfast estime que le projet démontrera son engagement à long terme en Indonésie, contribuant à promouvoir l'industrie des véhicules électriques, à soutenir la croissance économique et à améliorer la qualité de vie du peuple indonésien, a souligné Temmy Wiradjaja.

VinFast a rapidement déployé ses activités commerciales et accru la notoriété de sa marque en Indonésie. Elle a officiellement lancé la vente deux modèles de SUV électriques VF 5 et VF e34 qui sont des versions à conduite à droite exclusivement destinées au marché indonésien, ouvert des magasins de concession, appliqué des politiques de vente flexibles.

Avec une vision à long terme, VinFast ne cesse de faire des recherches et des réformes pour devenir l'une des marques industrielles et de haute technologie d'Asie du Sud-Est ayant une influence mondiale. Dans la région, VinFast affirme sa détermination à étendre sa présence, créant une base solide pour la tendance au développement des transports électrifiés, pour un avenir vert pour le monde.

