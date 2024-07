Vinfast ouvre trois concessions aux Philippines

>> VinFast met en chantier une usine de véhicules électriques en Indonésie

>> En six mois, VinFast a livré près de 21.800 voitures électriques

Les trois lieux de vente, VinFast Aseana, VinFast EDSA et VinFast Alabang, sont situés dans des emplacements privilégiés de la capitale, Manille. Ces concessionnaires présenteront les modèles de voitures électriques VF 5, VF 7 et VF 9. Les clients philippins peuvent découvrir et commander la voiture directement dans ces points de vente VinFast ou via le site https://vinfastauto.ph/ à partir d'aujourd'hui.

Les magasins VinFast sont conçus dans un style moderne et luxueux avec le bleu comme couleur principale, démontrant la sophistication et la classe de la marque VinFast. Ils promettent d'offrir aux clients philippins un espace haut de gamme et pratique.

Nguyên Thi Minh Ngoc, directrice générale de VinFast Philippines, a déclaré : "L'ouverture simultanée des trois premiers concessionnaires VinFast aux Philippines marque une étape importante dans notre démarche visant à conquérir le marché des véhicules électriques ici. L'intérêt et le soutien manifestés pour VinFast ces derniers temps confirment l'attrait et le potentiel de notre marque sur le marché philippin. Avec un réseau de revendeurs en constante expansion, VinFast s'engage à fournir aux consommateurs philippins des produits de haute qualité et un service dédié, contribuant ainsi à promouvoir la révolution de l'électrification et à améliorer la vie".

Allan Ong, directeur général de K1 Prestige Bay Motors Inc., propriétaire du magasin VinFast Aseana, a ajouté : "En tant que partenaire stratégique de VinFast, nous sommes très impressionnés par la rapidité de l'expansion mondiale et le grand potentiel de la marque VinFast sur le marché philippin. Avec de nombreuses années d'expérience dans l'industrie automobile et un vaste réseau de magasins, nous sommes convaincus de devenir un compagnon de confiance de VinFast pour explorer et nous développer fortement sur ce marché prometteur".

VinFast s'engage à proposer des politiques après-vente et de garantie parmi les meilleures du marché, afin d'apporter une tranquillité d'esprit absolue aux consommateurs. La société a également lancé une politique de location de batteries, contribuant à réduire le coût initial et éliminant ainsi les préoccupations concernant la durée de vie des batteries et leurs coûts potentiels de réparation et de remplacement.

VinFast prévoit de continuer à étendre son réseau de magasins concessionnaires dans les principaux centres et villes des Philippines d'ici 2024. Le développement de ce réseau vise à accroître la reconnaissance de la marque, à explorer rapidement le potentiel du marché et à répondre à la demande croissante de transports électrifiés dans ce pays.

Texte et photo : Minh Thu/CVN