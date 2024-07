En six mois, VinFast a livré près de 21.800 voitures électriques

Ces résultats démontrent la forte dynamique de croissance de VinFast. Cependant, les incertitudes économiques et les défis mondiaux nécessitent une stratégie plus prudente pour le reste de l'année 2024. Par conséquent, la société a ajusté son objectif de livraison de véhicules à environ 80.000 véhicules en 2024, soit une augmentation de 2,3 fois par rapport à 2023 (34.855 véhicules).

L'objectif est d'assurer un développement durable à VinFast dans un contexte économique fluctuant. La société se concentrera sur la mise en œuvre d'un plan d'expansion plus prudent pour tirer parti des opportunités sur un certain nombre de marchés potentiels clés, optimiser la gestion des coûts et des ressources, et améliorer l'efficacité opérationnelle et commerciale.

VinFast estime que la transition des voitures à essence vers les voitures électriques au Vietnam se fait rapidement et souhaite donc continuer à profiter de la dynamique de croissance du marché intérieur. La société dispose de bases solides pour stimuler la croissance au Vietnam, notamment un système complet de bornes de recharge, un portefeuille de produits diversifié, une politique flexible de location de batteries, et un excellent service après-vente.

De plus, conformément à son plan d'expansion prudent, VinFast a décidé d'ajuster le calendrier d'exploitation de l'usine de Caroline du Nord, l'usine devant entrer en production en 2028. Cette décision permettra à la société d'allouer le capital de manière optimale et de gérer plus efficacement les coûts à court terme. Grâce à cela, VinFast concentrera ses ressources pour atteindre immédiatement les objectifs de croissance et consolider les opérations existantes.

"Nous avons adopté une approche plus conservatrice et soigneusement calibrée pour minimiser les risques à court terme. Cet ajustement prend en compte les fluctuations réelles du marché et les défis potentiels. Grâce à une stratégie structurée à long terme et à des capacités d’exécution éprouvées, nous pouvons répondre en toute confiance aux besoins croissants du marché mondial dynamique des véhicules électriques", a déclaré Lê Thi Thu Thuy, présidente du conseil d'administration de VinFast,

Ces ajustements ne modifient pas la stratégie de croissance de base ni les objectifs opérationnels de VinFast. Selon le plan, les ventes de VinFast seront principalement enregistrées au second semestre de cette année grâce à une gamme de produits diversifiée avec des prix compétitifs, ciblant une clientèle plus large, et un réseau de distribution mondial en expansion rapide sur de nouveaux marchés clés en Asie et la transition vers un modèle d’agence sur les marchés existants.

Au premier semestre de cette année, VinFast a officiellement accepté les dépôts pour le modèle mini-SUV VF 3 et a enregistré un nombre record de dépôts sur le marché intérieur. La société a également ouvert un magasin de concession, vendant deux modèles de voitures : VF e34 et VF 5, après seulement quelques mois de lancement sur le marché indonésien.

En parallèle, VinFast a lancé la marque en Thaïlande et aux Philippines, livré officiellement des voitures en Europe après avoir développé un vaste réseau de service client, établi une présence dans la région du Moyen-Orient, commencé la construction de nouvelles machines domestiques en Inde, et étendu son réseau de vente à l’échelle mondiale. VinFast annoncera son rapport financier pour le deuxième trimestre 2024 le 15 août 2024.

Texte et photo : Minh Thu/CVN