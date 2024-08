Vietjet accueille son 200 millionième passager et annonce une ligne directe

Lors du Forum des affaires Vietnam - Inde qui se tient à New Delhi, Vietjet a eu le plaisir d'accueillir son 200 millionième passager et a annoncé une nouvelle liaison aérienne Ahmedabad - Dà Nang en présence de dirigeants et d’entreprises des deux pays.

Le 200 millionième invité de Vietjet est un homme d'affaires indien, Sandeep Mehta. Vietjet lui a offert un an de vols internationaux gratuits.

Vietjet a également annoncé lors du Forum l'ouverture d'un vol reliant la ville indienne d'Ahmedabad à Dà Nang, ville la plus agréable à vivre au Vietnam. La nouvelle ligne devrait accueillir ses premiers passagers en octobre prochain.

Photo : Vietjet/CVN

À cette occasion, Vietjet propose une semaine promotionnelle du 2 au 8 août 2024, avec deux millions de billets à partir de seulement 0 dông sur toutes ses liaisons nationales et internationales. Les billets promotionnels sont en vente sur le site www.vietjetair.com et sur l'application mobile Vietjet Air, pour les vols affectués du 4 septembre 2024 au 22 mai 2025.

En voyageant avec Vietjet, les passagers ont le privilège de déguster des plats délicieux de la cuisine vietnamienne et du monde comme le pho Thin (soupe de nouilles à la viande de bœuf ou de poulet du chef Thin) et le bánh mì (sandwich vietnamien), servis par un équipage professionnel et dévoué dans des avions modernes et respectueux de l'environnement. Ils peuvent également bénéficier de l’assurance Sky Care et profiter de programmes culturels et artistiques uniques à 10.000 m d'altitude.

Tous les passagers voyageant avec Vietjet bénéficient également d'une assurance voyage SkyCare gratuite ainsi que la possibilité de gagner des points pour échanger des cadeaux et "gagner à la loterie tous les jours" avec le programme de fidélité Vietjet SkyJoy.

Vietjet a été la première compagnie aérienne à ouvrir des vols directs entre le Vietnam et l'Inde, en 2019, offrant ainsi des opportunités de vol à des coûts raisonnables. À ce jour, Vietjet exploite sept lignes avec 56 vols par semaine, reliant Hanoï et Hô Chi Minh-Ville avec les principales villes du pays de 1,4 milliard d'habitants que sont New Delhi, Mumbai, Ahmedabad, Kochi, Tiruchirapalli ainsi que les destinations célèbres de Bodh Gaya, Varanasi... Le nombre total de passagers transportés a atteint près de 1,3 million.

Minh Thu/CVN