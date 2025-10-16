Lancement de la construction d’une école dans une commune frontalière de Dà Nang

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a assisté jeudi après-midi 16 octobre à la cérémonie de lancement du projet de construction de l'École à internat et semi-internat regroupant les niveaux primaire et collège de Tây Giang, située dans une commune montagneuse frontalière relevant de la ville de Da Nang.

Conformément à l'annonce n°81-TB/TW du 18 juillet 2025 du Bureau politique, Dà Nang met en œuvre un programme de construction de six écoles à internat et semi-internat dans les communes frontalières terrestres de la ville, dont celle de Tây Giang.

Tây Giang est une localité particulièrement défavorisée, où 96,7% de la population appartient à l'ethnie Co Tu et où le taux de pauvreté dépasse 46%. La commune compte neuf écoles maternelles, primaires et secondaires, répartis sur 30 sites, accueillant plus de 2.500 élèves. La future école s'étendra sur plus de sept hectares pour un coût total de plus de 262 milliards de dôngs (10,02 millions de dollars).

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a souligné que le Parti et l'État considéraient l'éducation et la formation comme une priorité nationale, essentielles pour élever le niveau d'instruction, former les ressources humaines et cultiver les talents.

Il a réaffirmé la volonté de promouvoir un développement rapide mais durable, conciliant croissance économique et justice sociale, et accordant une attention particulière aux régions peuplées de minorités ethniques, notamment les zones frontalières.

Le chef du gouvernement a demandé à la ville de Dà Nang d'achever la construction de l'école avant juin 2026 et de finaliser les six écoles frontalières d'ici la fin de la même année.

Saluant les efforts de la population de Tây Giang pour la libération du terrain, il a suggéré à la ville d'étudier la mise en œuvre d'une deuxième phase du projet.

Le Premier ministre a également appelé l'armée, les organisations, les entreprises et les particuliers à unir leurs efforts pour construire des écoles dans les communes frontalières, offrant ainsi aux enfants des conditions d'étude propices à la réalisation de leurs rêves et à la contribution au développement du pays.

Les établissements devront répondre à des normes élevées, modernes et durables, tout en garantissant une formation complète où les élèves apprennent non seulement les matières générales, mais aussi les langues étrangères, l'informatique, la culture et les sports, tout en préservant leur identité ethnique, selon lui.

À cette occasion, le Premier ministre a offert 100 cadeaux aux élèves et 10 à des familles ayant contribué activement au projet.

Le général Nguyên Tân Cuong, chef d'état-major général de l'Armée populaire du Vietnam et vice-ministre de la Défense, a également remis des cadeaux à des élèves et familles de la commune de Tây Giang.

