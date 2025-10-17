Journée pour les pauvres

Stimuler la volonté de se donner les moyens d’échapper à la pauvreté

Le Vietnam a fait de la réduction durable de la pauvreté une politique nationale cohérente et à long terme tout au long de son processus de renouveau et de développement vers le socialisme.

Photo : VNA/CVN

Selon la Constitution de la République socialiste du Vietnam, les citoyens ont droit à la sécurité sociale et à l’égalité d’accès aux prestations sociales. L’État est responsable du développement d’un système de protection sociale et du soutien aux groupes vulnérables tels que les pauvres, les personnes âgées, les personnes handicapées et les personnes en situation difficile.

La réduction de la pauvreté n’est donc pas seulement une politique sociale, mais vise également à garantir les droits humains. Entre 2021 et 2025, le Vietnam a réalisé des progrès remarquables dans ce domaine. Le taux de pauvreté national est passé de 5,2% en 2021 à 1,93% en 2024 et devrait tomber à environ 1% d’ici fin 2025. Parmi les minorités ethniques, le taux de pauvreté a reculé à 12,55%, soit une baisse moyenne de 4,45% par an.

Pham Hông Dao, directeur adjoint du Bureau national pour la réduction de la pauvreté, a déclaré que le Vietnam avait révisé huit fois ses normes nationales de pauvreté afin de les adapter à chaque stade de développement socio-économique. Le pays figure parmi les 30 premiers pays au monde, et l’un des premiers en Asie, à adopter une approche multidimensionnelle de la pauvreté, reliant le niveau de vie minimum aux objectifs de développement durable.

Les infrastructures dans les zones pauvres et reculées ont été considérablement améliorées, réduisant les disparités régionales et stimulant la croissance économique. De nombreuses localités sont sorties de la pauvreté et des difficultés grâce à des investissements ciblés et à l’engagement communautaire.

La campagne nationale "Pour les pauvres - Ne laisser personne de côté" pour la période 2021-2025 a connu un large déploiement, encourageant l’autonomie et mobilisant les ressources de l’ensemble de la société. Le gouvernement et le Front de la Patrie du Vietnam ont travaillé en étroite collaboration pour honorer les modèles, reproduire les modèles efficaces de réduction de la pauvreté et promouvoir des initiatives innovantes qui aident les ménages à sortir durablement de la pauvreté.

L’Assemblée nationale (AN) et le gouvernement ont alloué des fonds à la mise en œuvre de diverses politiques de protection sociale, notamment des crédits préférentiels, des formations professionnelles, un soutien aux travailleurs souhaitant travailler à l’étranger, des soins de santé, un logement, une éducation, des subventions pour l’eau potable et l’électricité, ainsi qu’une assistance juridique pour les ménages pauvres.

Les normes de pauvreté multidimensionnelle pour 2021-2025 ont également été mises à jour afin de refléter la véritable nature de la pauvreté, avec de nouveaux indicateurs mesurant à la fois le revenu et l’accès aux services sociaux de base. Ces changements ont aidé les décideurs politiques à concevoir des programmes mieux ciblés et plus efficaces.

Photo : VNA/CVN

En 2021, l’AN a approuvé le Programme national cible de réduction durable de la pauvreté pour 2021-2025, qui s’attaque aux problèmes clés et urgents liés à la pauvreté. De nombreuses initiatives, telles que les mouvements nationaux pour la construction d’écoles dans les communes frontalières ou l’élimination des logements insalubres, ont bénéficié d’un fort soutien public. Le Vietnam vise à éradiquer complètement les logements temporaires et vétustes des ménages pauvres d’ici fin 2025.

Transformation numérique et innovation

À l’avenir, le pays continuera de promouvoir l’éducation et la communication afin de sensibiliser à la réduction de la pauvreté et de renforcer l’esprit d’entraide et de compassion au sein des communautés. Les autorités guideront et encourageront les ménages pauvres à travailler dur, à acquérir des compétences productives et à s’affranchir de la pauvreté au lieu de dépendre de l’aide.

Les localités s’appuieront sur le succès des mouvements existants pour lancer la nouvelle campagne "Pour les pauvres - Ne laisser personne de côté" pour la période 2026-2035, axée sur l’autonomie et le développement communautaire pour un Vietnam sans pauvreté.

Pham Hong Dao, directeur adjoint du Bureau national pour la réduction de la pauvreté, a indiqué que les normes de pauvreté multidimensionnelle pour la période 2026-2030 seraient mises à jour afin de mieux refléter les caractéristiques régionales et les niveaux de vie. Les seuils de revenu proposés seront de 2,8 millions de dongs (106 dollars) par personne et par mois en zone urbaine et de 2,2 millions de dongs en zone rurale.

De nouveaux indicateurs seront également ajoutés pour mesurer l’accès à l’eau potable, à l’assainissement, aux services numériques et à la gestion des déchets, ainsi que la vulnérabilité aux catastrophes naturelles. Ces améliorations visent à garantir une mesure de la pauvreté plus complète et plus adaptée aux conditions réelles.

Le gouvernement prévoit de soumettre à l’Assemblée nationale une proposition de Programme national cible pour un développement rural d’un nouveau genre et une réduction durable de la pauvreté pour la période 2026-2035. Ce nouveau programme s’appuiera sur les réalisations précédentes et relèvera les défis restants en intégrant la réduction de la pauvreté aux stratégies globales de développement rural et de croissance verte.

L’accent sera mis sur la promotion d’une agriculture respectueuse de l’environnement, de chaînes de valeur durables, du tourisme rural communautaire et des produits "OCOP verts". L’objectif est non seulement d’aider les populations à sortir de la pauvreté, mais aussi de leur offrir des opportunités de prospérité grâce à des moyens de subsistance diversifiés et adaptés.

La transformation numérique et les hautes technologies joueront un rôle de plus en plus important dans ces efforts, notamment pour élargir l’accès à l’information, à l’éducation et à l’emploi. Le programme vise également à promouvoir l’égalité des sexes, à protéger les groupes vulnérables et à garantir la transparence du suivi et la participation de la communauté.

VNA/CVN