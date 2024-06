Potentiel des maisons de retraite de luxe

Vingroup

Assis sur le banc d’un parc pour se reposer après une balade en bicyclette, Trân Long et ses voisins de la résidence éco-urbaine Vinhomes Riverside de Vingroup (district de Long Biên, Hanoï) ont calculé qu’il lui reste plus de 3 ans avant la retraite. Cependant, il a tout préparé pour assurer sa tranquillité et celle de sa femme et ses deux filles au Japon quand arriveront ses dernières années de vie.

Il a choisi la ville portuaire de Fukuoka sur l'île de Kyushu (Japon). Cet endroit attire de nombreux étrangers qui y vivent et y étudient. De nombreuses universités y organisent des programmes d'échange avec des étudiants internationaux, ce qui est très pratique pour ses deux filles en postes dans le domaine de l'éducation. De plus, cette région est également célèbre pour ses sources d’eau chaudes, ses plats délicieux et ses nombreuses attractions touristiques.

"J'ai décidé qu'après ma retraite, je viendrais vivre au Japon", a expliqué M. Long à ses amis.

De son côté, Mme Hang, femme d'affaires à Hô Chi Minh-Ville, a dépensé des millions de dollars pour louer un appartement de deux chambres à Singapour pendant cinq ans de traitement d’un cancer de l'œsophage.

"Ici, c’est bien plus qu'un complexe hôtelier", a-t-elle commenté après avoir visité la maison témoin de l'hôpital de convalescence de Singapour. Parmi les équipements à disposition des habitants, on trouve une piscine intérieure, une salle de yoga et un service de soins 24h/24 et 7j/7.

M. Long et Mme Hang font partie du groupe de clients ciblés par les investisseurs : riches, progressistes et désireux de trouver de la joie au crépuscule de leur vie.

"Notre objectif n'est pas seulement de dépenser de l'argent pour acheter un appartement, mais de trouver de l’intérêt dans notre vie", a expliqué Mme Hang.

Opportunité pour les riches

Ces modèles d’hôpitaux de convalescence et de maisons de retraite de luxe deviennent des lieux d’investissement de plus en plus attractifs en Asie du Sud-Est, y compris au Vietnam. Dans le contexte actuel de population vieillissante et de forte augmentation du nombre d’ultra-riches, de plus en plus d’argent est investi dans ce domaine.

Constatant un manque de services médicaux de luxe poussant les plus riches à se rendre à l'étranger pour leur traitement, de nombreux investisseurs saisissent l’opportunité de ce secteur potentiel.

Le promoteur de services immobiliers Vinhomes vient par exemple de décider d'investir dans un modèle de l'hôpital de convalescence Vinmec Medical Resort 5 étoiles dans le cadre du plan de système de services de Vinhomes Ocean Park 2 pour 2024-2025. L’établissement sera doté d'installations de soins de santé et d’une équipe de médecins hautement qualifiés et expérimentés. Il devrait également être un lieu permettant d’offrir des espaces de loisirs aux résidents de Vinhomes, le tout à des normes sans précédent au Vietnam.

Conçu dans un style classique luxueux qui est un des ses points forts, Vinmec Medical Resort comprend 18 villas présidentielles et des salles de convalescence pour les patients de classe super luxe. Dans le même temps, l'harmonie entre végétation et commodités fait de ces salles de convalescence spéciales un espace privilégié de rétablissement physique et mental des patients.

On peut également mentionner Mikazuki Group au Japon. Lors d'une réunion avec les dirigeants de la ville de Dà Nang, Yoshimune Odaka, président du groupe a proposé de participer à un certain nombre de projets, notamment un bloc de villégiature dans l'hôtel Mikazuki à l'échelle de 150 chambres pour un montant total de 30 à 50 millions d'USD.

Un investissement conforme à l'orientation de la ville côtière de Dà Nang - développer un tourisme de villégiature combiné aux soins de santé.

Les hôpitaux japonais apporteront des équipements médicaux modernes à l'hôtel Mikazuki et amèneront directement les patients au Japon pour y être soignés, en particulier les patients atteints de cancer.

Aucun doute, le modèle japonais des maisons de retraite est très prisé. À Hanoï, le projet Phuong Dông Asahi de la SARL du Complexe médical oriental est actuellement en cours.

Le démarrage de la construction en juillet 2022 a donné un grand coup de pouce au marché des centres de villégiature et des maisons de retraite haut de gamme à Hanoï, avec un investissement total de 800 milliards de dôngs et une superficie de 7.000 m² sur le campus de 10 ha du complexe médical oriental du 9, rue Phô Viên, dans le quartier Cô Nhuê 2, arrondissement de Bac Tu Liêm, Hanoï. Ce projet accueillera ses premiers invités cette année.

Photo : Vin/CVN

Conçu dans un style moderne et géré par Tsubasa Group (Japon), Phuong Dong Asahi propose une variété de services, notamment : des soins pour les personnes âgées résidentes atteintes de maladies sous-jacentes ou graves ; des pensions familiales ainsi que pour les personnes âgées souhaitant bénéficier de services de villégiature et de soins infirmiers de classe mondiale.

Selon les analystes, cette maison de retraite, en plus de fournir des soins de santé aux personnes âgées selon les normes japonaises strictes, forme également des infirmières répondant aux normes japonaises afin de fournir des ressources humaines au marché de l'exportation du travail.

Vieillissement de la population

Bien que le secteur des hôpitaux de convalescence de luxe au Vietnam ne soit pas encore entré dans la phase de croissance rapide, des "noms" apparaissent qui font naître un marché.

Les promoteurs immobiliers ont cherché à s’associer aux établissements médicaux pour développer ce modèle. Même si de nombreux investisseurs n'en ont pas encore tiré profit, ils comptent sur une croissance de la demande dans ce secteur.

En termes de politique, le Vietnam élabore actuellement un plan détaillé visant à promouvoir le développement des soins médicaux pour les personnes âgées, en mettant l'accent sur l'expansion des services de base à des prix abordables. L'un des objectifs de ce plan est d'augmenter le nombre de lits dans les établissements de soins et de former les ressources humaines.

Les changements démographiques brisent également les barrières qui entravent la popularité des maisons de retraite au Vietnam.

Selon les données du Département général de la population (relevant du ministère de la Santé), les personnes âgées de plus de 60 ans représentaient 12% de la population en 2022. Ce chiffre atteindra environ 28% d’ici 2050.

Le représentant de Savills Vietnam a déclaré que sur le marché vietnamien, il existe de nombreux leviers pour aider à soutenir la construction d'immobilier de retraite spécifiquement destinés aux personnes âgées. Les forfaits d'assurance accompagné d’investissement dans ce secteur sont de plus en plus populaires. Cependant, il reste actuellement difficile de recruter du personnel médical spécialisé.

Mais dans l’avenir, le modèle familial traditionnel va certainement changer progressivement. La prochaine décennie sera témoin de nombreuses opportunités pour le secteur des résidences pour retraités. Dans ce contexte, les investisseurs sont contraints d’investir sur le long terme.

Anh Hoa - Dan Thanh/CVN