L’OMS et la fondation AIP s’associent pour la sécurité routière des jeunes

L’Organisation mondiale de la Santé (OMS) Vietnam et l’Asia Injury Prevention (AIP) ont lancé le 14 octobre un partenariat visant à soutenir le gouvernement vietnamien dans le renforcement de la sécurité routière des enfants et des jeunes.

Photo : OMS/CVN

La vision commune du partenariat pour la sécurité routière du Projet 2000 de la Fondation Vietnam est de réduire à zéro le nombre de décès tragiques d’enfants et de jeunes qui meurent chaque année sur les routes du Vietnam, soit de plus de 2.000 décès - soit environ cinq décès par jour.

Ce partenariat est une initiative conjointe de l’OMS, en tant qu’agence principale des Nations unies pour la sécurité routière mondiale, et de la Fondation AIP, avec le soutien financier de la Bloomberg Philanthropies Initiative for Global Road Safety et de la fondation FIA, ainsi que de 15 autres partenaires issus de la société civile, du monde universitaire, du secteur privé et des partenaires internationaux du développement.

La représentante de l’OMS au Vietnam, la Dr Angela Pratt, a déclaré que ce nouveau partenariat vise à aider le Vietnam à atteindre ses propres objectifs de sécurité routière grâce à des actions coordonnées, fondées sur des données probantes et axées sur les résultats.

"Le nombre tragique d’enfants qui meurent sur les routes vietnamiennes diminue lentement, mais nous devons faire davantage. Chaque décès est un décès de trop. La sécurité routière est l’affaire de tous. C’est pourquoi nous sommes ravis de lancer officiellement aujourd’hui le Partenariat Vietnam Projet 2000 et invitons les sympathisants et partenaires à se joindre à nos efforts pour réduire le nombre d’enfants qui meurent chaque année sur les routes vietnamiennes. Ce partenariat vise à soutenir les efforts du gouvernement pour protéger les usagers de la route les plus jeunes et les plus vulnérables du Vietnam".

Le partenariat concentrera ses activités sur trois défis : la sécurité des motocyclistes, la sécurité des zones scolaires et les dispositifs de retenue pour enfants. Il vise à garantir que tous les enfants portent des casques sûrs, abordables et homologués, adaptés au Vietnam. Il œuvrera également pour une conduite sûre, grâce à des infrastructures adaptées et sécurisées, aux abords des écoles, notamment aux heures de pointe.

Le partenariat soutiendra également la mise en œuvre de nouvelles lois, entrées en vigueur le 1er janvier 2026, exigeant que les enfants de moins de 10 ans ou mesurant moins de 135 cm dans les véhicules soient attachés à un dispositif de retenue pour enfants sécurisé (également appelé siège auto). Les enfants de moins de 10 ans doivent également être assis à l’arrière.

Les mesures prises dans ces trois domaines se sont avérées parmi les plus efficaces pour protéger les enfants des blessures et des décès sur la route.

Dans le cadre de l’engagement du partenariat en faveur d’actions concrètes, immédiatement après le lancement, un atelier pratique sur la sécurité du port du casque a été organisé avec un large éventail de participants. Cet atelier portait sur la manière de faciliter l’accès à des casques abordables et certifiés et de promouvoir le bon port du casque.

Le fondateur et président de la fondation AIP, Greig F. Craft, a déclaré que la perte de 2.000 enfants chaque année représente non seulement de profondes tragédies pour les familles, mais aussi un fardeau considérable pour le système de santé, l’économie et la société du pays.

"Ces tragédies ne sont pas inévitables, même si elles sont évitables. La fondation AIP est donc fière de collaborer avec l’OMS Vietnam et d’autres partenaires. Ensemble, nous nous engageons à protéger nos enfants, à préserver nos communautés et à bâtir un avenir plus sûr pour tous, où aucune vie inutile ne sera perdue sur les routes".

VNA/CVN