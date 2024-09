Opportunités d’investissement dans les maisons de retraite au Vietnam

Avec le développement économique et une vie de plus en plus moderne, les stéréotypes sur les maisons de retraite ont également progressivement changé, dans une direction plus positive. Les besoins en maisons de retraite augmentent constamment, tant en quantité qu'en qualité.

>> Potentiel des maisons de retraite de luxe

La demande de services de soins de santé pour les personnes âgées ne cesse d’augmenter dans le contexte du vieillissement rapide de la population. Saisissant cette opportunité, les entreprises du secteur immobilier ont rapidement développé des projets de maisons de retraite offrant des services de soins de santé complets dans les zones urbaines.

Selon des experts, les besoins en matière de traitement, de soins de santé et d'amélioration de la qualité de vie des personnes âgées augmentent fortement, dans le contexte où le Vietnam est l’un des pays où le taux de vieillissement de la population est le plus rapide au monde.

En mars dernier, Vingroup a officiellement signé un accord de coopération avec Well Group (Japon) pour développer un modèle d'établissements d'hébergement de classe mondiale pour personnes âgées sous deux formes : centre des soins de santé pendant la journée et maisons de retraite. Un exemple typique est le modèle de soins de santé haut de gamme pour personnes âgées dans la zone urbaine de Vinhomes Ocean Park 2 (Ocean City, Hanoi).

Début août, à Hà Nam, Sun Group a également officiellement lancé le projet méga-urbain Sun Urban City, suivant le modèle de villégiature suburbaine, avec 1.001 utilitaires, où les personnes âgées reçoivent des services de santé complets avec une zone de maisons de retraite, un hôpital et un grand espace naturel.

Toutefois, selon les experts, ces établissements ne desservent qu’une très petite partie des personnes âgées des zones urbaines, car le coût y reste élevé par rapport au revenu moyen des Vietnamiens, en particulier à celui des personnes âgées.

Au Vietnam, le nombre d’établissements publics, et aussi privés, reste limité par rapport aux besoins. Selon les enquêtes menées par la compagnie d'assurance Bao Viêt (BVI), seules 32 des 63 villes et provinces du pays disposent de maisons de retraite.

Une enquête de l'Association vietnamienne des agents immobiliers (VARS) montre que le pays en compte environ 400, en majorité des centres caritatifs ou des centres financés par l’État.

Selon le Fonds des Nations unies pour la population au Vietnam (UNFPA), le Vietnam est l’un des pays où le taux de vieillissement de la population est le plus rapide au monde. Les personnes âgées de 60 ans et plus représentaient 11,9% de la population totale en 2019, et ce taux devrait atteindre plus de 25% en 2050. D’ici 2036, le Vietnam entrera officiellement dans une période de vieillissement démographique.

Ce changement n’est pas seulement dû à une réduction du taux de la mortalité et à une augmentation de l’espérance de vie, mais encore à une forte baisse du taux de natalité ces dernières décennies, posant un impact considérable sur la structure de la population vietnamienne, accélérant son rythme du vieillissement.

On s’attend à ce que le vieillissement de la population vietnamienne devrait continuer de s'accélérer si le taux de fécondité ne s'améliore pas. Le taux de fécondité a diminué de moitié au cours des 30 dernières années, passant d'une moyenne de 3,8 enfants par femme en 1989 à moins de 2 enfants en 2023.

La VARS analyse que si les pays développés ont des centaines d'années, voire plus d'un demi-siècle, pour changer progressivement de politique et faire face au "vieillissement" progressif, le Vietnam n’a plus que 12 ans au maximum pour profiter de “la période démographique en or” et se préparer à faire face au vieillissement de sa population.

Cette situation crée donc un besoin urgent de maisons de retraite. Accroître le développement de modèles d'établissements d'hébergement pour personnes âgées pour répondre aux besoins croissants de traitement, de soins de santé et d'amélioration de la qualité de vie des personnes âgées. En particulier, ce besoin devient encore plus urgent lorsque la structure familiale change clairement avec la diminution de la proportion de personnes âgées vivant avec leurs enfants et petits-enfants, tant en zones urbaines que rurales, selon les prévisions de la VARS.

Le choix d'habitation dans les établissements de soins, qu'ils soient centre des soins de santé pendant la journée et maisons de retraite, va s'élargir dans un avenir proche, y compris des modèles de services pour les soins à domicile, dans la communauté ou dans des établissements de soins.

Pour garantir un nombre suffisant d'établissements et une qualité de soins, selon des experts, il faut élaborer des politiques visant à encourager les entreprises publiques et privées à participer plus activement aux projets.

Les maisons de retraite sont un type de "logement spécial" qui nécessite une attention particulière. Comme pour le logement social, la VARS propose à l’État d’accorder des prêts préférentiels à taux d’intérêt faibles ou nuls aux entreprises privées qui souhaitent investir dans la construction et l’exploitation de maisons de retraite ; de créer un fonds de soutien du gouvernement pour accorder des subventions ou des garanties de crédit aux projets.

En outre, il faut des politiques pour encourager et attirer les investisseurs étrangers par le biais d'incitations à la location de terrains, de politiques fiscales et tarifaires et de réformes des procédures administratives...

Troy Griffiths, directeur général adjoint de Savills Vietnam, a déclaré qu'au Vietnam, le marché dispose de nombreux leviers pour soutenir la construction d’immobilier spécifiquement destiné aux personnes âgées. En particulier, les formules d’assurance assorties d’une valeur d’investissement sont de plus en plus populaires. À l’avenir, le modèle familial traditionnel va progressivement changer et offrir davantage d’opportunités pour le segment des maisons de retraite.

