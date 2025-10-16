Le chef du Parti inspecte les efforts de reconstruction à Thai Nguyên

Le secrétaire général du Parti, Tô Lâm, s'est rendu le 16 octobre dans la province septentrionale de Thai Nguyên pour inspecter les efforts de reconstruction après la tempête Matmo et les inondations qui ont suivi, et pour offrir des cadeaux aux familles locales touchées par la catastrophe.

>> Thai Nguyên : alerte de crue et évacuations en cours

>> Le PM se rend à Thai Nguyên pour diriger la réparation des dégâts des intempéries

>> Des provinces du Nord s’efforcent de se rétablir après les fortes inondations

Photo : Thông Nhât/VNA/CVN

Le chef du Parti et sa suite ont inspecté la zone du pont de Bên Tuong, où les forces armées travaillent sans relâche pour renforcer les digues et prévenir les glissements de terrain et les inondations.

Selon le Comité populaire provincial, la tempête Matmo et les inondations qui ont suivi ont fait sept morts et trois blessés, causant des pertes matérielles de plus de 12.200 milliards de dongs (près de 470 millions de dollars ). La catastrophe a endommagé ou inondé environ 200.000 maisons, submergé ou détruit 13.598 hectares de cultures et d'exploitations aquacoles, et tué ou emporté plus d'un million de têtes de bétail et de volailles. Plus de 3.170 sites de transport, ainsi que six hôpitaux et centres médicaux, 25 postes de santé locaux et 180 écoles ont été affectés.

Il a été signalé qu'immédiatement après la décrue, le Comité provincial du Parti et le Comité populaire ont mené des inspections, mobilisé les secours et rendu visite aux familles sinistrées pour leur apporter leur soutien.

Le commandement militaire provincial et les unités du ministère de la Défense nationale, de la zone militaire 1 et de la Police provinciale ont déployé des milliers d'officiers et de soldats, ainsi que des équipements et moyens de transport, pour participer aux opérations de recherche et de sauvetage, acheminer de la nourriture et des fournitures, et aider les habitants à reprendre une vie normale.

Photo : Thông Nhât/VNA/CVN

Le Comité du Front de la Patrie du Vietnam et les organisations sociopolitiques de Thai Nguyên ont également mobilisé des milliers de membres et de jeunes volontaires pour participer à des activités de nettoyage environnemental et de soutien communautaire.

Lors de la remise de cadeaux aux familles sinistrées et aux forces armées participant aux opérations de secours, le secrétaire général du Parti Tô Lâm a exprimé sa profonde sympathie pour les difficultés rencontrées par la population locale et les a encouragés à faire preuve de résilience et à retrouver rapidement une vie normale.

Il a demandé aux organes compétents de réparer rapidement les dégâts, en particulier de rétablir la production agricole et les activités commerciales, le réseau de transport et les systèmes d'irrigation et d'approvisionnement en eau.

Le leader du Parti a appelé à la poursuite de la promotion de la tradition vietnamienne de solidarité et de compassion afin d'aider les populations des zones sinistrées à surmonter les difficultés et à stabiliser leurs conditions de vie au plus vite.

VNA/CVN