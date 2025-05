Vietnam - Singapour

Renforcer la coopération pour développer le marché Halal

Le Bureau commercial du Vietnam à Singapour, le Centre national de certification Halal du Vietnam (HALCERT), Maybank Singapore et Down Horizon Pte Ltd. ont coorganisé le 24 mai un séminaire commercial sur les produits Halal entre le Vietnam et Singapour.

Photo : VNA/CVN

L'événement, organisé en format hybride, a réuni plus de 170 participants vietnamiens et singapouriens.

Ce séminaire visait à promouvoir le potentiel du Vietnam dans la production de produits Halal et à attirer les investissements dans les secteurs liés à la certification Halal. Il s'agit également de l'une des activités visant à approfondir et à concrétiser le contenu de coopération économique dans le cadre du Partenariat stratégique global entre les deux pays.

L'ambassadeur du Vietnam à Singapour, Trân Phuoc Anh, a souligné que les échanges bilatéraux avaient atteint un record de 31,67 milliards de dollars singapouriens en 2024, soit une hausse de 9,49% par rapport à 2023. Il a rappelé que le gouvernement vietnamien reconnaît l'importance du marché Halal et a adopté en 2023 un plan pour développer ce secteur d'ici 2030. Singapour, reconnu pour son système de certification Halal de qualité, est une porte d'entrée idéale vers les grands marchés musulmans.

Depuis Hanoï, le vice-président de la Commission des normes, de la métrologie et de la qualité du Vietnam (STAMEQ), Dr. Nguyên Thiên Nghia, a déclaré que le Vietnam a pris des mesures importantes dans la construction d'un corridor juridique et d'un système de normes pour servir l'industrie Halal. La STAMEQ s'engage à continuer d'accompagner les entreprises, les organismes de certification et les partenaires nationaux et étrangers pour créer un environnement favorable au développement durable de l'économie Halal au Vietnam, a-t-il affirmé.

Des experts, dont des représentants du Conseil religieux islamique de Singapour (MUIS) et de Down Horizon, ont salué le potentiel de coopération bilatérale, notamment dans l'agroalimentaire.

Il existe encore de nombreuses opportunités pour introduire des produits agricoles vietnamiens à Singapour, contribuant ainsi à la sécurité alimentaire du pays. Par ailleurs, l'écosystème Halal de Singapour est bien relié à d’autres régions du monde, notamment le Moyen-Orient et l'Asie du Sud-Est. Il s'agit véritablement d'une occasion pour les entreprises vietnamiennes et singapouriennes de coopérer et d'élargir ensemble leurs marchés, selon Dewi Hartaty Suratty, fondatrice et directrice générale de Down Horizon.

VNA/CVN