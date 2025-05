Le PM travaille avec d'importantes entreprises et associations professionnelles malaisiennes

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a tenu des séances de travail avec d'importantes entreprises et associations professionnelles malaisiennes à Kuala Lumpur le 25 mai afin de promouvoir les investissements et la coopération dans ce domaine au Vietnam.

Le Premier ministre, en visite officielle en Malaisie, a reçu des dirigeants de Gamuda Land, la branche de promotion immobilière du géant malaisien de l'ingénierie et de la construction Gamuda Berhad.

Dato' Chow Chee Wah, président de Gamuda Land, a déclaré que l'entreprise avait investi plus de 5 milliards de dollars au Vietnam dans des secteurs tels que les infrastructures, la construction et l'immobilier. Il a exprimé le souhait du groupe de bénéficier du soutien continu du gouvernement vietnamien pour développer ses activités dans le pays.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a salué la contribution de Gamuda au développement des infrastructures urbaines au Vietnam et a salué son intention d'accroître ses investissements. Il a encouragé l'entreprise à explorer de nouveaux modèles économiques et secteurs, à développer des modèles de villes intelligentes et à partager son expertise en gestion urbaine intelligente avec les agences et entreprises publiques vietnamiennes.

Le dirigeant a affirmé que le gouvernement vietnamien s'engageait à créer un environnement d'investissement favorable et légal pour permettre aux entreprises malaisiennes d'opérer efficacement et durablement.

Plus tôt dans la journée, le Premier ministre Pham Minh Chinh a rencontré Tony Fernandes, fondateur et Pdg de Capital A, un conglomérat multisectoriel connu pour exploiter la compagnie aérienne à bas prix AirAsia.

Tony Fernandes a exprimé son intérêt pour un renforcement de la coopération avec le Vietnam afin d'améliorer la capacité opérationnelle de Vietravel Airlines, filiale du grand voyagiste vietnamien Vietravel, et d'explorer les possibilités de collaboration avec des partenaires vietnamiens dans les domaines du e-commerce, de la logistique et des technologies de paiement avancées.

Saluant le succès des opérations et le soutien du groupe au Vietnam, le Premier ministre a suggéré à Capital A d'envisager d'augmenter les vols directs entre le Vietnam et la Malaisie afin de favoriser les échanges commerciaux et de stimuler le tourisme bilatéral.

Il a également salué la collaboration visant à soutenir Vietravel Airlines et a exhorté le groupe à nouer des partenariats avec des entités vietnamiennes, à explorer les opportunités de marché et à partager ses connaissances en matière de gestion rentable des avions et de réduction des émissions, contribuant ainsi à la croissance verte et au développement durable.

À cette occasion, le Premier ministre vietnamien a reçu Anthony Tan, Pdg et cofondateur de Grab, ainsi que des dirigeants de l'entreprise technologique d'Asie du Sud-Est. Grab fournit actuellement des services de VTC, de livraison et de paiement numérique dans 50 provinces et villes du Vietnam.

Le Premier ministre a salué le rôle de Grab dans la transformation numérique du Vietnam grâce à la fourniture d'outils basés sur l'IA aux citoyens et aux entreprises.

Il a encouragé l'entreprise à poursuivre ses investissements, à introduire de nouveaux modèles économiques et à adopter des pratiques pionnières en matière de transformation numérique intégrant l'informatique et l'intelligence artificielle. Le Premier ministre Pham Minh Chinh a également appelé Grab à partager ses meilleures pratiques opérationnelles et de gestion avec les régulateurs et les entreprises vietnamiens, dans un souci de coopération et de développement durables.

Le même jour, le Premier ministre Pham Minh Chinh a reçu Datuk Ng Yih Pyng, président de l'ACCCIM (Chambres de commerce et d'industrie chinoises associées de Malaisie).

Datuk Ng Yih Pyng a indiqué que l'ACCCIM, fondée en 1921, représente plus de 110.000 membres directs et indirects, dont des entreprises, des particuliers et des associations professionnelles issues de la communauté d'affaires chinoise de Malaisie.

L'association espère contribuer au renforcement de la coopération entre la Malaisie et le Vietnam, notamment dans des domaines tels que la transformation numérique, l'investissement, l'innovation et le développement durable, a-t-il déclaré.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a hautement apprécié le rôle de l'ACCCIM, l'appelant à élargir sa coopération et à encourager ses membres à investir et à faire des affaires au Vietnam. Il a également demandé à l'association de renforcer son rôle de passerelle entre les communautés d'affaires malaisienne et vietnamienne, tout en promouvant la coopération bilatérale dans des domaines prioritaires, notamment l'innovation, les technologies vertes et le développement durable.

Il a également suggéré que l'ACCCIM travaille en étroite collaboration avec ses partenaires vietnamiens pour mettre en œuvre des activités de promotion des investissements et du commerce, ainsi que des transferts de technologie dans des domaines tels que la transformation numérique, l'agriculture intelligente, la logistique et les énergies renouvelables. Il a également été demandé à l'organisation d'explorer plus avant les opportunités d'investissement au Vietnam, notamment dans les énergies renouvelables, les technologies de l'information et le numérique.

Lors de sa rencontre avec Nivas Ragavan, président de la Chambre de commerce et d'industrie indienne de Kuala Lumpur et Selangor (KLSICCI), le Premier ministre Pham Minh Chinh a salué les opérations fructueuses de la chambre en Malaisie, exprimant son espoir d'un renforcement de la coopération en matière d'investissement, notamment dans des villes vietnamiennes clés comme Hô Chi Minh-Ville, Da Nang et Hanoï.

Fournissant des informations sur la situation socio-économique du Vietnam, notamment sur ses priorités, il a suggéré à la chambre de commerce de tirer parti de son vaste réseau pour promouvoir la connectivité des entreprises vietnamiennes et indiennes, en mettant l'accent sur l'innovation, l'IA, la fintech et les technologies vertes.

Le dirigeant a salué les résultats et le potentiel de la coopération économique entre le Vietnam et l'Inde, exhortant la KLSICCI à collaborer étroitement avec le ministère vietnamien des Finances et les autres agences compétentes afin d'étudier les opportunités d'investissement au Vietnam. Il l'a également encouragée à aider les entreprises vietnamiennes à se connecter avec les entreprises malaisiennes et les membres de la KLSICCI afin de réaliser des projets communs dans des secteurs prioritaires tels que les énergies renouvelables, les technologies de l'information et le numérique.

Il a souligné les efforts du Vietnam pour améliorer son climat d'investissement et accélérer la réforme administrative afin d'accroître la transparence et de réduire les coûts de conformité, ainsi que pour développer des infrastructures stratégiques afin de réduire les coûts et d'accroître la compétitivité des produits et des entreprises.

Le gouvernement vietnamien s'engage à accompagner et à créer des conditions favorables pour que les investisseurs étrangers, y compris les entreprises malaisiennes, puissent opérer de manière efficace et durable afin d'assurer la prospérité des deux parties dans les années à venir, a-t-il déclaré.

En recevant le Dr Hishammuddin Zaizi Bin Y.A.M. Tengku Bendahara Azman Shah Alhaj, membre de la famille royale de Selangor et parrain régulier des activités de l'Association d'amitié Malaisie - Vietnam (MVFA), le Premier ministre Pham Minh Chinh a déclaré que la communauté vietnamienne de Malaisie, forte de près de 40 000 personnes, avait mené de nombreuses actions concrètes et efficaces, contribuant ainsi à renforcer et à fructifier les relations entre le Vietnam et la Malaisie.

Le chef du gouvernement vietnamien a exprimé l'espoir que M. Azman Shah Alhaj apporterait un soutien régulier, durable et à long terme aux activités de la MVFA. Il a également encouragé le développement des échanges interpersonnels et interentreprises entre les deux pays, favorisant ainsi la coopération et les investissements.

