De gros investissements en infrastructures

>> Accélérer les investissements publics pour relancer la croissance

>> Construire une base de données pour surveiller le rythme de décaissement des investissements

Selon Michael Kokalari, économiste en chef chez VinaCapital, une augmentation de 40% des investissements en infrastructures, prévue par le gouvernement vietnamien, ajouterait environ deux points de pourcentage à la croissance du PIB en 2025 à condition que les objectifs de décaissement soient atteints.

Photo : VNA/CVN

Dans son dernier rapport, VinaCapital indique que le gouvernement a récemment relevé son objectif d’investissement en infrastructures pour cette année, le portant à 6-7% du PIB. Parallèlement, l’objectif de croissance économique pour 2025 a été revu à la hausse, passant de 7% à 8%.

“L’augmentation de 1% du PIB des dépenses prévues pour les projets d’infrastructures devrait permettre d’atteindre ce nouvel objectif de croissance et renforcer les perspectives de développement à long terme du pays, tout en attirant davantage d’investisseurs étrangers”, détaille le rapport. Le plan récemment approuvé par le gouvernement prévoit une hausse de près de 40% des investissements en infrastructures, atteignant 36 milliards de dollars contre 31 milliards initialement approuvés fin 2024. ”Ce renforcement des investissements devrait également compenser l’impact du ralentissement attendu des exportations vietnamiennes vers les États-Unis, après une hausse de 23% des exportations vers ce pays l’an dernier”, précise le rapport.

VinaCapital met également en avant l’engagement du gouvernement à accélérer le décaissement des investissements publics. Plusieurs projets majeurs ont été lancés ou approuvés au cours des deux derniers mois, parmi lesquels la ligne ferroviaire à grande vitesse Nord-Sud, d’un coût estimé à 67 milliards de dollars, et le chemin de fer Lào Cai - Hanoï - Hai Phong, évalué à 8 milliards. Par ailleurs, la première section de la ligne de métro tant attendue de Hô Chi Minh-Ville a été inaugurée en décembre 2024, ce qui, selon VinaCapital, stimule l’élan et l’enthousiasme en faveur du développement accéléré des infrastructures.

L’économiste en chef de VinaCapital souligne que le gouvernement dispose de ressources budgétaires suffisantes pour accroître les investissements. ”La dette publique est bien inférieure à 40% du PIB, et nous estimons que le gouvernement dispose de plus de 40 milliards de dollars de fonds non décaissés, précédemment alloués aux dépenses d’infrastructures. Les principaux obstacles à l’augmentation de ces investissements ont été jusqu’à présent les lourdeurs administratives, freinant les processus d’approbation des projets et leur mise en œuvre”, explique Michael Kokalari.

À son avis, plus de 80% des dépenses d’infrastructures prévues cette année seront consacrées au renforcement de la capacité de production et de distribution d’électricité, ainsi qu’à l’amélioration du réseau de transport. D’ici 2030, le Vietnam ambitionne de doubler la longueur totale de son réseau routier, d’accroître de 100% la capacité de transport des passagers dans ses aéroports et d’augmenter de 50% la capacité de ses ports maritimes.

Le Plan de développement de l’électricité VIII, approuvé en 2023, prévoit une croissance annuelle de la consommation d’électricité de 9% sur les prochaines années.

Pour répondre à cette forte demande, le Vietnam devra investir environ 135 milliards de dollars d’ici 2030 afin de doubler sa capacité de production électrique. La majeure partie de cette croissance proviendra du gaz naturel liquéfié (GNL), représentant 37% de l’augmentation totale de la capacité, suivi des énergies renouvelables (27%) et du charbon (19%), selon VinaCapital.

Photo : VNA/CVN

Réseaux ferroviaire et portuaire

Le rapport souligne également que début 2025, le gouvernement a annoncé des investissements publics supplémentaires dans de grands projets ferroviaires et portuaires afin d’optimiser le transport de marchandises, d’améliorer la mobilité de la main-d’œuvre et de favoriser l’attraction des investissements directs étrangers au Vietnam.

Le projet des lignes ferroviaires Lào Cai - Hanoï - Hai Phong, Lang Son - Hanoï et Mong Cai - Ha Long - Hai Phong permettra de relier neuf provinces et villes vietnamiennes à la province chinoise du Yunnan, facilitant ainsi la circulation des marchandises entre les deux pays et ouvrant la voie à un transit plus efficace des exportations vietnamiennes vers l’Europe via la Chine.

Concernant les infrastructures portuaires, la récente révision du plan national de développement des ports maritimes a ajouté le projet du port de Cân Gio, conçu pour accueillir des navires de plus grande capacité. Ce projet stratégique contribuera à l’objectif du Vietnam d’augmenter sa capacité portuaire de 50% d’ici 2030, consolidant ainsi son rôle dans le commerce maritime régional et international.

En 2025, de grands efforts seront nécessaires pour achever 3.000 km d’autoroutes à travers le pays, a déclaré le Premier ministre Pham Minh Chinh, en mettant également l’accent sur d’autres objectifs, notamment la mise en service de projets aéroportuaires tels que l’aéroport international de Long Thành et le terminal 3 de l’aéroport international de Tân Son Nhât, ainsi que divers ports maritimes. Parallèlement, il est impératif d’accélérer la construction des autoroutes de liaison Est-Ouest et d’autres réseaux routiers, des chemins de fer urbains et des rocades à Hanoï et à Hô Chi Minh-Ville, ainsi que la ligne ferroviaire à écartement standard Lào Cai - Hanoï - Hai Phong.

Grands projets à déployer

Afin d’atteindre ces objectifs, le chef du gouvernement a ordonné aux ministères, secteurs et localités de revoir la mise en œuvre des tâches et des solutions déjà assignées. Cela inclut l’évaluation de la préparation des investissements, l’examen des rapports d’étude de faisabilité, la sélection des entrepreneurs et la mise en œuvre des projets, en mettant un accent particulier sur le déblaiement des sites, le déplacement des infrastructures techniques, l’organisation des travaux, l’approvisionnement en matériaux de construction et le financement des projets.

S’agissant des défis liés à l’approvisionnement en matériaux de construction, le chef du gouvernement a insisté sur la nécessité de mettre un terme à la pratique consistant à attribuer les carrières de matériaux de construction - biens publics et de l’État - à des entités privées, qui les revendent ensuite à l’État à des prix artificiellement gonflés pour le développement des infrastructures.

Selon le ministère de la Construction, 28 projets ou composantes d’autoroutes, totalisant environ 1.188 km, sont actuellement en cours de réalisation et devraient être achevés cette année. Parmi ceux-ci, 16 projets s’étendant sur 786 km progressent conformément aux prévisions, tandis que 12 autres, couvrant 402 km, rencontrent encore des obstacles liés au déblaiement des sites et à l’approvisionnement en matériaux de construction.

Par ailleurs, des rapports d’études de préfaisabilité sont en cours d’élaboration pour plusieurs projets, notamment le périphérique 4 de Hô Chi Minh-Ville, les autoroutes Tân Phu - Bao Lôc, Bao Lôc - Liên Khuong, Gia Nghia - Chon Thành et Hô Chi Minh-Ville - Môc Bài. D’autres projets sont en phase de conception technique et de sélection d’entrepreneurs, notamment les autoroutes Ninh Binh - Hai Phong et Hoà Binh - Môc Châu. Tandis que les travaux de construction de l’aéroport international de Long Thành, du terminal 3 de l’aéroport international de Tân Son Nhât et de la ligne de métro Nhôn - Hanoï progressent.

Thê Linh/CVN