Vietjet s’envole au 1er semestre 2025 : croissance et records

La compagnie aérienne Vietjet (HOSE : VJC) a publié son rapport financier audité pour le premier semestre 2025, affichant des résultats de croissance remarquables. Ces performances confirment sa stature internationale, renforcent son attractivité auprès des investisseurs et contribuent à faire du Vietnam un centre majeur du développement aérien régional et mondial.

Croissance financière solide

Le chiffre d’affaires du transport aérien a atteint 35.601 milliards de dôngs, avec un bénéfice avant impôts proche de 1.600 milliards de dôngs, soit une hausse de 37 % par rapport à la même période de l’année précédente. Le chiffre d’affaires consolidé s’élève à 35.837 milliards de dôngs et le bénéfice avant impôts dépasse 1.651 milliards de dôngs, en progression de 65%. Vietjet a exploité 79.000 vols et transporté 14,4 millions de passagers, contribuant plus de 4.528 milliards de dôngs en taxes et redevances au budget de l’État. Ses indicateurs financiers restent sains, avec une bonne liquidité et des actifs consolidés dépassant 112.000 milliards de dôngs.

Flotte moderne

Au cours du semestre, Vietjet a commandé 20 avions A330neo auprès d’Airbus, portant à 40 le nombre total d’appareils de ce type, devenant ainsi la compagnie aérienne ayant la plus grande commande d’A330neo au monde. Lors du Paris Air Show 2025, Vietjet a signé une commande historique de 100 appareils A321neo, assortie de 50 options d’achat – la plus importante transaction du secteur – plaçant la compagnie dans le Top 10 mondial des compagnies ayant les plus grandes commandes d’avions. Vietjet et Rolls-Royce ont également conclu un accord pour l’acquisition de 40 moteurs Trent 7000 destinés à équiper 20 Airbus A330neo gros-porteurs, portant le total des moteurs Trent 7000 commandés par Vietjet à 80.

Projet de Long Thành

Vietjet a officiellement lancé la construction de son Centre technique de maintenance aéronautique à Long Thành, comprenant les hangars n°3 et 4, capables d’assurer simultanément l’entretien de 10 appareils selon les normes internationales. Ce projet constitue une étape clé dans la série de 80 ouvrages célébrant le 80e anniversaire de la Fête nationale du Vietnam. Parallèlement, Vietjet déploie ses propres services d’assistance au sol dans les grands aéroports, améliorant la qualité de service, optimisant les opérations et offrant une expérience supérieure aux passagers.

Vietjet a été désignée par AirlineRatings comme "Meilleure compagnie aérienne low-cost au monde". Forbes Vietnam a classé Vietjet parmi les 5 premières entreprises en termes de chiffre d’affaires en 2024 et dans le Top 50 des meilleures sociétés cotées en 2025. Avec une base financière solide, une stratégie de flotte moderne et des projets d’infrastructures majeurs, Vietjet est prête à accélérer son développement au second semestre 2025. L’entreprise vise un avenir durable et une expansion mondiale, affirmant sa stature internationale, attirant les investissements et contribuant à faire du Vietnam un centre dynamique de l’aviation régionale.

