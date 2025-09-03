Huit mois

Toyota Vietnam enregistre une croissance de 23% sur un an

Toyota Vietnam (TMV) a livré plus de 41.000 véhicules au cours des huit premiers mois de 2025, soit une hausse de 23% sur un an.

>> COVID-19 : Toyota Vietnam suspend sa production

>> Toyota Vietnam enregistre une hausse légère dans sa production

>> Les ventes de Toyota Vietnam ont augmenté de 20% en octobre

Photo : VNA/CVN

Pour le seul mois d'août, TMV a enregistré des ventes de 5.406 unités (y compris Lexus). Les véhicules de marque Toyota ont représenté 5.171 unités, dont 1.593 unités assemblées localement (CKD) et 3.578 importées entièrement montées (CBU). Les résultats montrent que malgré un ralentissement temporaire du marché, Toyota a maintenu sa dynamique de croissance grâce à une gamme de produits diversifiée et à un fort attrait sur plusieurs segments.

Les modèles hybrides ont notamment continué d'enregistrer une croissance exceptionnelle, avec 708 unités vendues au cours du mois, soit le double du chiffre du même mois l'année dernière. Cela reflète la tendance croissante des consommateurs à privilégier les véhicules économes en carburant, à faibles émissions et respectueux de l'environnement.

Sur le segment du luxe, Lexus a maintenu sa position avec 235 unités livrées, portant le nombre total de véhicules Lexus sur les routes vietnamiennes à 15.024 depuis son lancement officiel.

Parmi les produits phares, la Yaris Cross a conservé sa première place en termes de ventes avec 1.012 unités, confirmant ainsi le fort attrait du segment des SUV urbains.

VNA/CVN