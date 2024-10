Vingroup et VNR s'allient pour promouvoir la transition verte

Vingroup fournira des produits, solutions et services "verts" aux clients et au personnel de VNR, tandis que cette dernière participera activement à la campagne "L'esprit puissant du Vietnam - Pour un avenir vert", lancée par Vingroup.

VNR, acteur clé du secteur ferroviaire national, dispose d'un vaste réseau composé de 25 filiales, 19 succursales et 17 entreprises affiliées, couvrant 34 provinces et villes. Depuis plusieurs années, elle investit dans les infrastructures, modernise ses services et adopte des initiatives vertes visant à réduire les émissions de carbone et à protéger l'environnement.

Quant à Vingroup, leader du secteur privé au Vietnam, il dispose d'un écosystème diversifié offrant de nombreuses solutions pour la transition écologique. Selon les termes du protocole d'accord, VNR s'engage à participer activement à la campagne "Pour un avenir vert" et à collaborer avec Vingroup pour accélérer la transition écologique dans le secteur ferroviaire.

Les deux parties coopéreront pour développer des programmes de promotion croisée au sein de leurs écosystèmes respectifs, renforcer la communication et la publicité autour des circuits touristiques et des destinations desservies par le réseau ferroviaire national, et créer des produits communs à l'échelle nationale. VNR facilitera également l'intégration des bornes de recharge publiques V-Green dans ses gares à travers le pays, permettant ainsi au personnel de VNR et aux citoyens d'accéder facilement aux véhicules électriques.

Hoàng Gia Khanh, directeur général de la VNR, a déclaré : "La Compagnie des chemins de fer du Vietnam est l'unique entreprise publique gérant le réseau ferroviaire national. Notre partenariat avec Vingroup vise à exploiter les atouts de nos deux entités et à contribuer à la réalisation de l'objectif Net Zero du Vietnam d'ici 2050".

Nguyên Viêt Quang, vice-président et directeur général de Vingroup, a souligné : "Vingroup se réjouit que la campagne Pour un avenir vert continue de recevoir le soutien de nombreuses entreprises et organisations à travers le pays. La participation de VNR montre que la transition verte prend de l'ampleur dans le secteur des transports, inspirant ainsi davantage de personnes à rejoindre ce mouvement".



En plus de VinFast, qui mène la "révolution verte" avec ses voitures, motos, bus et vélos électriques, les entreprises du groupe Vingroup continuent de développer des initiatives contribuant à la transition écologique du pays. En 2023, Vingroup a créé le Fonds "Pour un avenir vert" pour soutenir les activités environnementales, avec pour objectif d'atteindre la neutralité carbone (Net Zero) d'ici 2050.

