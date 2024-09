VinBigdata lance ViFi - solution IA

La compagnie VinBigdata (Vingroup) a annoncé le lancement de ViFi, une suite complète de solutions d'IA générative exclusivement destinée aux entreprises des secteurs de la banque, de la finance et de l'assurance (BFSI). ViFi est un outil utile pour aider ces entreprises à réaliser des percées dans leurs opérations, à promouvoir l'efficacité commerciale et à améliorer l'expérience client à l'ère numérique.

La suite de solutions ViFi comprend : un assistant virtuel financier, un assistant virtuel bancaire, un assistant virtuel d'assurance et un assistant virtuel interne. Ces assistants virtuels peuvent prendre en charge une variété de tâches, de manière flexible en fonction des besoins de chaque entreprise, telles que des conseils en matière de vente, de marketing, de dépannage, de service client, de recrutement ou de réponses à des questions sur les réglementations.

Ensemble de solutions ViFi

Contrairement aux solutions existantes, l'ensemble de solutions ViFi est personnalisé pour résoudre efficacement les problèmes des entreprises dans les domaines de la finance, de la banque et de l'assurance, notamment l'automatisation des processus opérationnels, l'intégration des systèmes internes, l'amélioration des services d'assistance client et la gestion intelligente des données.

ViFi est également strictement conforme aux normes internationales de qualité et de sécurité des données telles que NIST, iBeta, GDPR, PCI DSS et ISO 27001. Plus précisément, la technologie biométrique vocale appliquée dans la suite de solutions ViFi répond aux critères d'évaluation du NIST (Institut national américain des normes et de la technologie) selon les normes ISO/IEC 19795-1 et 19795-2. Parallèlement, la technologie anti-usurpation d'identité est certifiée par iBeta (membre de l'Alliance FIDO, une alliance mondiale d'authentification en ligne) selon les normes ISO/IEC 30107-3.

L'ensemble de solutions ViFi est développé à partir de technologies de base entièrement détenues par VinBigdata, telles que l'IA générative, le traitement du langage naturel et la vision par ordinateur. La technologie est construite sur un système de base de données appartenant à Vingroup, qui compte jusqu'à 3.500 téraoctets. Des dizaines de milliers d'heures de voix de haute qualité et des millions de données d'images ont été traitées et nettoyées. Par conséquent, ViFi peut prendre en charge à la fois les canaux texte et vocaux, intégrant des outils de traitement d'image intelligents, ce qui rend l'interaction entre les assistants virtuels et les utilisateurs pratique et facile.

Meilleurs outils et expériences

Avant de lancer et de déployer l'ensemble de solutions ViFi, VinBigdata a mis en œuvre une série de solutions appliquant la technologie d'IA générative dans d'autres domaines, tels que l'assistant virtuel Gen AI Bot intégré sur le portail national d'information sur l'enregistrement des entreprises (Ministère de la Planification et de l'Investissement), l’assistant virtuel MIVI au service des services publics (Ministère de l'Information et des Communications), l’assistant virtuel interne du personnel de Vietjet Air, et l’assistant virtuel ViVi 2.0, intégré à la gamme de voitures VinFast VF 8 Lux Plus.

Avec les assistants virtuels ViVi, ViChat, ViVoice, Vizone, etc., le lancement du kit de solutions ViFi Generative AI représente l'effort de VinBigdata pour consolider et perfectionner sa gamme de produits technologiques purement vietnamiens appelée "Vi".

À l'avenir, VinBigdata continuera à développer des solutions intégrant la technologie de l'IA générative, personnalisables de manière flexible pour d'autres domaines tels que le tourisme, l'hôtellerie, le transport, les villes intelligentes et les soins de santé. L'entreprise technologique vietnamienne vise à maîtriser des applications et des technologies spécialisées afin d'apporter les meilleurs outils et expériences aux entreprises et aux clients.

Texte et photo : Minh Thu/CVN