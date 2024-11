Vingroup lance VinRobotics, un saut dans le futur de l’automatisation

Le conglomérat vietnamien Vingroup a annoncé mercredi 20 novembre la création de VinRobotics JSC qui est spécialisée dans la recherche, le développement et le transfert de technologies avancées, notamment dans l’automatisation, la robotique industrielle et l’intelligence artificielle (IA).

>> Ouverture du 8e hôpital général international Vinmec à Hanoï

>> Vingroup atteint un bénéfice record au troisième trimestre

>> VinBigdata atteint le Top 10 mondial de la technologie de reconnaissance faciale

Le conglomérat vietnamien Vingroup a annoncé mercredi 20 novembre la création de VinRobotics JSC, avec un capital social de 1.000 milliards de dôngs (40 millions d'USD), visant à révolutionner l’efficacité de la production et à optimiser les processus dans l’industrie, les services et la vie quotidienne grâce à la production et à l’intégration de robots intelligents et de produits robotiques.

Photo : VNA/CVN

Selon une résolution récemment approuvée par son conseil d’administration, Vingroup détient une participation majoritaire de 51% dans VinRobotics. Pham Nhât Vuong contribue à hauteur de 39%, tandis que ses fils Pham Nhât Quân Anh et Pham Nhât Minh Hoàng détiennent chacun 5%. Le poste de directeur général est occupé par Ngô Quôc Hung.

VinRobotics est spécialisée dans la recherche, le développement et le transfert de technologies avancées, notamment dans l’automatisation, la robotique industrielle et l’intelligence artificielle (IA). Son objectif est de devenir une entité leader dans la fourniture de produits intelligents avancés et de solutions de haute technologie, non seulement au sein de l’écosystème Vingroup, mais également dans d’autres entreprises des secteurs économiques et industriels clés au Vietnam et dans la région au sens large.

La création de VinRobotics JSC marque une étape importante dans les efforts continus de Vingroup pour perfectionner son écosystème industriel de haute technologie, qui constitue l’un de ses trois piliers fondamentaux aux côtés du commerce et des services et de la philanthropie sociale.

Vingroup est déjà un pionnier de l’industrie automobile vietnamienne avec sa marque phare de véhicules électriques VinFast. Le groupe a également fait des progrès significatifs dans les technologies de l’IA et du big data grâce à ses marques VinBigdata, VinAI et VinBrain.

VNA/CVN