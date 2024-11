Vingroup atteint un bénéfice record au troisième trimestre

Au troisième trimestre, le groupe de Pham Nhât Vuong a enregistré un bénéfice après impôt de 2.015 milliards de dôngs. Ce chiffre marque son trimestre le plus rentable depuis cinq ans.

Photo : VNA/CVN

Vingroup (HoSE : VIC) a récemment publié son rapport financier consolidé pour le troisième trimestre, ainsi que les résultats de ses neuf mois d’activité. Au cours de cette période, le groupe a réalisé un chiffre d’affaires net de 62.850 milliards de dôngs, en hausse de 31% par rapport à l’année précédente. Les revenus financiers ont été multiplié par 6,5, atteignant près de 8.600 milliards de dôngs, principalement grâce aux gains tirés de la cession d’investissements financiers et de filiales, ainsi qu’à une plus-value de change.

Malgré une augmentation de 60% des frais de vente, la réduction des charges financières et administratives a permis de soutenir la croissance des bénéfices. Le groupe a ainsi enregistré un bénéfice après impôt de 2.015 milliards de dôngs au troisième trimestre, trois fois plus que l’an dernier. Il s’agit également de son bénéfice trimestriel le plus élevé depuis cinq ans.

Sur les neuf premiers mois, le chiffre d’affaires net cumulé atteint 126.916 milliards de dôngs, soit une légère baisse de 5%. Cependant, les gains financiers ont permis de tripler le bénéfice net, qui s’élève désormais à 4.069 milliards de dôngs. L’objectif annuel de bénéfice après impôt, fixé à 4.500 milliards de dôngs pour 2024, est donc déjà atteint à 90%.

Selon le groupe, cette forte croissance des bénéfices est portée par une dynamique positive dans l’ensemble de ses secteurs d’activité.

Photo : VNA/CVN

Dans le secteur technologique et industriel, VinFast a livré 44.260 véhicules électriques en neuf mois, soit une hausse de 108% par rapport à l’année dernière. Pour le troisième trimestre, les livraisons se sont élevées à 21.912 véhicules, représentant une augmentation de 116%. VinFast prévoit de fournir 80.000 unités sur l’année, avec au moins 20.000 modèles VF3 livrés avant la fin de l’année.

Dans le secteur des services commerciaux, Vinhomes a lancé de nouvelles unités du projet Vinhomes Royal Island à Hai Phong (Nord), qui ont bénéficié d’un fort taux d’absorption. Dans le Sud, le projet Vinhomes Grand Park, situé dans la ville de Thu Duc et développé en partenariat avec la société japonaise Samty, a également lancé ses premières unités en août.

Sur neuf mois, Vinhomes a généré 90.000 milliards de dôngs en ventes, avec 123.000 milliards de dôngs de transactions non encore comptabilisées au 30 septembre.

Dans le secteur du tourisme, l’activité de Vinpearl a profité de la reprise avec une augmentation de 64% des visiteurs internationaux, tandis que les revenus de VinWonders ont progressé de 52% par rapport à l’an passé.

Au 30 septembre, les actifs totaux du groupe atteignaient près de 791.500 milliards de dôngs, en hausse de 19% par rapport à la fin de l’année précédente.

Dan Thanh/CVN