De fortes mesures pour atteindre l’objectif de décaissement de 95% des fonds publics

Le ministère du Plan et de l’Investissement travaille avec d’autres ministères, secteurs et localités pour prendre des mesures drastiques afin d'atteindre l’objectif de décaissement de 95% des investissements publics, a déclaré samedi 9 novembre son vice-ministre Trân Quôc Phuong.

Le taux de décaissement au cours des 10 premiers mois de 2024 n’a atteint que plus de 52%, soit 4 points de pourcentage de moins que la même période de l’année dernière et encore loin de l’objectif fixé, a-t-il fait savoir lors de la conférence de presse régulière du gouvernement.

Le responsable a indiqué que les efforts s’intensifient pour achever l’allocation, la mise en œuvre et le décaissement des fonds d’investissement publics.

Les ministères, agences et localités doivent concrétiser rapidement l’ajustement du plan d’investissement 2024, qui a été autorisé par le Comité permanent de l’Assemblée nationale et le Premier ministre, a-t-il souligné, les exhortant à allouer et à décaisser rapidement les fonds publics pour les tâches et les projets énumérés dans la décision N°1306/QĐ-TTg du Premier ministre en date du 1er novembre 2024.

La priorité doit être donnée à la résolution rapide des difficultés et des obstacles, en particulier dans le dégagement des terres et l’approvisionnement en matériaux de construction, au renforcement de la discipline, à l’accélération de la réforme des procédures administratives et à l’élargissement de l’application des technologies de l’information, a ajouté le responsable.

Lors de la conférence de presse, le vice-ministre de l’Industrie et du Commerce, Nguyên Hoàng Long, a également déclaré que si des plateformes de commerce électronique ne s’enregistraient pas pour des opérations au Vietnam, leurs applications et sites Web seraient bloqués dans le pays.

En réponse au fait que certaines plateformes de commerce électronique transfrontalier, telles que Temu et Shein, opèrent au Vietnam sans licences appropriées, il a déclaré que le ministère a activement demandé aux unités concernées de s’attaquer au problème, en commençant par des discussions avec les représentants légaux de ces plateformes pour leur demander d’enregistrer d’urgence leurs opérations auprès du ministère conformément à la loi vietnamienne dans le courant de ce mois, et de publier ces informations sur leurs applications et sites Web.

