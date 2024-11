Le Vietnam cherche à se tailler une part du marché halal

La population musulmane a atteint cette année environ 2,02 milliards de personnes, soit près de 25% de la population mondiale. Ce chiffre devrait passer à environ 2,8 milliards d’ici 2050. En parallèle, l’économie halal mondiale pourrait s’élever à 7.700 milliards d’USD en 2025 et même 10.000 milliards en 2028. De nombreux pays, majoritairement musulmans, cherchent actuellement à exploiter ce marché prometteur.

Photo : VNA/CVN

Le Vietnam dispose de plusieurs atouts lui permettant d’y jouer un rôle significatif, étant déjà un acteur clé des chaînes d’approvisionnement mondiales dans des secteurs variés tels que l’agriculture, l’alimentation, le tourisme et le textile-habillement. Le pays a signé 17 accords de libre-échange avec des partenaires internationaux et entretient de bonnes relations avec plusieurs grands pays musulmans.

Truong Xuân Trung, conseiller commercial du Vietnam aux Émirats arabes unis (EAU), précise : “Le Vietnam est l’un des principaux exportateurs mondiaux de produits aquatiques et de produits agricoles bruts et transformés, comme le riz, le thé, la noix de cajou, le café, le poivre, les légumes et les boissons. Situé en Asie du Sud-Est, il est proche de populations musulmanes importantes, comme celles d’Indonésie, de Malaisie et du Moyen-Orient”. Par ailleurs, le pays attache une grande importance à ses relations d’amitié et de coopération avec le Moyen-Orient et l’Afrique, notamment en matière de production agricole, de commerce et de certification halal, offrant ainsi des conditions favorables aux entreprises vietnamiennes pour augmenter leurs exportations vers ces marchés.

Bien que le potentiel du marché halal soit immense, il impose des exigences strictes. Pour y exporter leurs produits, les entreprises vietnamiennes doivent obtenir des certifications halal, conformément aux normes en vigueur dans les pays musulmans, indique Truong Xuân Trung. La présence vietnamienne sur ce marché n’en est encore qu’à ses débuts, avec une cinquantaine d’entreprises seulement, spécialisées notamment dans les fruits de mer, les boissons, les conserves, les confiseries, les produits végétariens et pharmaceutiques, obtenant chaque année cette certification. L’un des défis majeurs réside dans le fait que la certification halal n’est ni permanente ni mutuellement reconnue dans tous les pays musulmans. Les entreprises vietnamiennes doivent souvent la renouveler ou obtenir des certifications spécifiques à chaque marché d’exportation.

Pour relever ces défis, le ministère de l’Industrie et du Commerce s’engage à promouvoir un cadre juridique facilitant la coopération internationale dans le développement de l’industrie halal. Cela inclut la négociation et la signature d’accords commerciaux, ainsi que l’établissement de partenariats avec des organisations et des distributeurs en Indonésie, en Malaisie et aux Émirats arabes unis, comme l’a souligné Truong Xuân Trung.

Le 22 octobre dernier, une conférence intitulée ”Valoriser les forces endogènes et renforcer la coopération internationale pour stimuler le développement de l’industrie halal du Vietnam” s’est tenue à Hanoï, sous l’égide du ministère des Affaires étrangères, de celui des Sciences et Technologies, et de celui de l’Agriculture et du Développement rural. Cet événement, le plus grand jamais organisé sur cette industrie au Vietnam, a rassemblé 500 experts nationaux et internationaux.

Opportunité en or

Le Premier ministre Pham Minh Chinh, présent à cette occasion, a mis en lumière le potentiel du pays dans ce domaine en trois points essentiels.

Premièrement, le Vietnam considère l’industrie halal comme un secteur économique stratégique, un pilier et un levier dans la promotion de ses relations internationales, notamment avec les pays musulmans.

Deuxièmement, cette industrie représente une opportunité en or pour accroître la productivité de nos entreprises en leur ouvrant les portes du marché halal et de la chaîne de valeur mondiale.

Troisièmement, le Vietnam souhaite développer cette industrie en respectant les valeurs culturelles des autres nations, contribuant activement et de manière responsable à la construction d’un monde de paix, de coopération, de diversité, d’harmonie et de développement commun.

Pham Minh Chinh a appelé les partenaires internationaux à partager avec le Vietnam leurs connaissances et expériences pour l’aider à perfectionner son cadre juridique et la gestion de cette industrie, et à signer des accords de reconnaissance réciproque de la certification halal.

Afin de structurer le développement de l’industrie halal, le Premier ministre Pham Minh Chinh a approuvé en 2023 le projet ”Renforcement de la coopération internationale pour construire et développer l’industrie halal du Vietnam d’ici 2030”. Ce projet est la première initiative nationale visant à mobiliser les ressources internationales pour bâtir une industrie halal vietnamienne de manière méthodique et professionnelle, permettant aux entreprises de s’intégrer efficacement dans la chaîne mondiale d’approvisionnement halal.

L’initiative ouvre de nouvelles perspectives pour la diplomatie économique en facilitant l’accès du Vietnam au marché halal mondial de près de 10.000 milliards d’USD prévu d’ici 2028, offrant ainsi un élan à son développement économique durable. La mise en œuvre du projet renforcera également les relations du Vietnam avec des pays à forte consommation de ces produits, tels que l’Indonésie, la Malaisie et l’Arabie saoudite, augmentant ainsi la visibilité du Vietnam et de ses entreprises sur la carte mondiale halal.

Photo : CTV/CVN

Un avenir prometteur

Le marché des produits halal s’étend des pays musulmans aux pays non-musulmans. Fait notable, les plus grands producteurs ne sont pas tous musulmans, certains pays non-musulmans occupant une place majeure dans l’offre mondiale. Plusieurs débouchés de consommation halal comme la République de Corée, l’Arabie saoudite, l’Indonésie et la Malaisie manifestent un vif intérêt pour une coopération avec le Vietnam en matière d’investissement dans cette industrie. Le pays présente de nombreux atouts en ce sens : une position géographique avantageuse, des compétences en agriculture, en alimentation et en services touristiques. Le gouvernement est désireux d’appuyer les entreprises vietnamiennes dans leur intégration au marché.

À la conférence, les délégués vietnamiens et étrangers ont exprimé leur appréciation pour les efforts et la stratégie du pays visant à conquérir ce marché. Mohamed Jinna, président de l’Autorité halal de l’Inde, a estimé que le Vietnam avait un ”avenir brillant” sur un marché mondial halal en pleine expansion, où la certification représente la ”porte d’entrée” pour accéder à de nombreux secteurs, tels que l’alimentation, les produits pharmaceutiques, les cosmétiques, la mode et le tourisme.

Selon le Pew Research Center, la population musulmane atteindra 2,2 milliards de personnes d’ici 2030, entraînant une hausse significative de la demande pour les produits halal, bien au-delà des pays à majorité musulmane. Des pays comme l’Indonésie, le Pakistan, le Bangladesh et la Malaisie demeurent des marchés essentiels, tandis que des régions comme l’Europe et l’Amérique du Nord observent aussi une croissance notable du secteur halal, ouvrant ainsi des perspectives considérables pour les exportateurs vietnamiens.

Le ministère de l’Industrie et du Commerce s’engage donc à établir un cadre juridique adéquat pour promouvoir cette coopération, en négociant des accords commerciaux et en facilitant les partenariats avec des organisations et distributeurs en Indonésie, en Malaisie et aux Émirats arabes unis.

Thê Linh/CVN