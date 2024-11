Un atelier sur l'approvisionnement mondial des équipements pour semi-conducteurs

L'atelier intitulé "Chaîne d'approvisionnement mondiale des équipements pour semi-conducteurs : opportunités pour l'industrie manufacturière du Vietnam" a eu lieu dans l'après-midi du 7 novembre à Hanoï, sous les auspices du Centre national d'innovation (NIC), de l'ambassade des Pays-Bas au Vietnam et de l'Association des semi-conducteurs.

S’exprimant lors de l'événement, Nguyên Duc Tâm, vice-ministre du Plan et de l'Investissement, a exprimé son espoir que le Vietnam deviendra un partenaire fiable dans la chaîne d'approvisionnement mondiale de fabrication de semi-conducteurs.

Kees van Baar, ambassadeur des Pays-Bas au Vietnam, a déclaré que son pays était prêt à coopérer avec le Vietnam pour contribuer au développement commun de l'industrie mondiale de semi-conducteurs.

L'atelier n'est pas seulement un forum pour discuter des tendances de mondialisation dans l'industrie de semi-conducteurs, mais également l'opportunité pour le Vietnam de montrer ses efforts dans cette industrie, en particulier dans la chaîne de valeur de la fabrication d'équipements pour semi-conducteurs.

Les intervenants ont estimé que la connexion et la coopération entre entreprises nationales et étrangères seraient un facteur clé pour améliorer la compétitivité et le développement durable des entreprises vietnamiennes participant à cette chaîne de valeur.

Ils ont également souligné la nécessité de préparer des ressources humaines de haute qualité pour répondre aux exigences spécifiques de cette industrie.

À cette occasion, a eu lieu un échange de vue placé sous le thème "Opportunités pour le Vietnam dans la chaîne d'approvisionnement mondiale des équipements pour semi-conducteurs".

