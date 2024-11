La Banque centrale renforce sa lutte contre le blanchiment d'argent

Photo : VNA/CVN

Auparavant, le département n'était qu'une unité relevant de l'Agence de surveillance bancaire de la BEV, chargée d'assister l'inspecteur en chef dans la lutte contre le blanchiment d'argent, conformément aux dispositions de la loi et aux engagements internationaux dans ce domaine auxquels le Vietnam a pris part.

Après le décret, le vice-Premier ministre Nguyên Hoa Binh a publié le 6 novembre une nouvelle décision modifiant le mécanisme de coopération contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme entre les ministères et les agences d'État.

La décision 1338 complète les responsabilités du ministère de la Justice, du ministère de l’Industrie et du Commerce et du ministère de l’Information et de la Communication, en guidant les agences sous leur direction pour se conformer aux réglementations de lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme.

En ce qui concerne les changements structurels au sein de la BEV, les deux départements de prévision et de statistiques et de stabilisation monétaire et financière seront fusionnés en un seul, appelé Département de prévision, de statistiques et de stabilisation monétaire et financière.

Un nouveau département d’inspection et de surveillance bancaires sera également ajouté à l’Agence de surveillance bancaire de la BEV.

Selon le décret 146, l’Agence de surveillance bancaire n’exercera plus les fonctions de lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme qui lui étaient confiées depuis 2014.

VNA/CVN