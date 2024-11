Le Premier ministre à un échange de vue avec des entreprises vietnamiennes et chinoises à Chongqing

Le Premier ministre vietnamien Pham Minh Chinh a assisté à un échange de vue avec des entreprises vietnamiennes et chinoises, tenu dans la matinée du 8 novembre, à Chongqing, à l'occasion de sa participation au 8 e Sommet de la Sous-région du Grand Mékong (GMS-8) et de sa visite de travail en Chine.

Photo : VNA/CVN

Les opportunités et les potentiels de coopération économique entre le Vietnam et la Chine sont encore très importants. Les entreprises des deux pays doivent promouvoir la coopération et les investissements dans un esprit de "bénéfices harmonieux et risques partagés".

C’est ce qu’a déclaré le Premier ministre vietnamien Pham Minh Chinh lors d'un échange de vue avec des entreprises vietnamiennes et chinoises, tenu dans la matinée du 8 novembre, à Chongqing, à l'occasion de sa participation au 8e Sommet de la Sous-région du Grand Mékong (GMS-8) et de sa visite de travail en Chine. L’événement a suscité la participation des membres de la délégation vietnamienne, des dirigeants de la ville de Chongqing et de nombreux représentants d'entreprises des deux pays.

Soulignant les similitudes entre le Vietnam et la Chine en termes de nature, de culture et d'histoire, Pham Minh Chinh a déclaré qu'il était nécessaire de promouvoir une coopération économique, commerciale et d'investissement plus forte et plus efficace. Jusqu'à fin d’octobre 2024, la Chine comptait près de 5 000 projets d'investissement valides au Vietnam, d'un capital total de près de 30 milliards de dollars. Au cours des neuf premiers mois de 2024, la Chine continuait de se classer premier en nombre de nouveaux projets d'investissement et deuxième en capital d'investissement total enregistré au Vietnam et le commerce bilatéral a atteint 190,9 milliards d'USD, soit une augmentation de 14,5% par rapport à la même période en 2023.

Estimant que ces résultats n'étaient pas à la hauteur des bonnes relations, le chef du gouvernement vietnamien a partagé les éléments fondamentaux, les grandes orientations du Vietnam en matière de développement socio-économique, de diplomatie, d'intégration, de garantie de la défense-sécurité, de développement culturel, de garantie du bien-être social...

Il a demandé aux entreprises des deux pays de promouvoir la coopération et l'investissement, le rôle de connexion des deux économies et de connecter les infrastructures de télécommunications..., pour contribuer à concrétiser les accords conclus par les hauts dirigeants des deux Partis et des deux pays, pour l’intérêt commun des entreprises et des peuples.

Photo : VNA/CVN

Concernant les propositions des entreprises, le dirigeant vietnamien a déclaré que les deux pays mettaient actuellement en œuvre des douanes intelligentes pour simplifier les procédures de dédouanement. Parallèlement, les autorités des deux pays ont mis en œuvre des politiques liées au développement des infrastructures logistiques, au soutien financier, à la coopération technique, en se concentrant particulièrement sur le développement des industries émergentes telles que l'économie numérique, l'économie verte, l'économie circulaire et en mettant en œuvre la traçabilité des produits.

Lors de l'événement, les entreprises des deux pays ont signé sept protocoles d'accord dans de nombreux domaines.

Au cours de plus de 10 dernières années, les échanges commerciaux entre les deux pays ont quadruplé, faisant de la Chine le plus grand débouché du Vietnam, et du Vietnam le plus grand partenaire commercial de la Chine au sein de l'ASEAN. La Chine devient le 6e investisseur étranger des 148 investisseurs étrangers au Vietnam.

VNA/CVN