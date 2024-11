Le commerce électronique au Vietnam devrait atteindre 22 milliards d'USD en 2024

L’information figure dans le rapport "e-Economy SEA 2024" récemment publié par Google, Temasek et Bain & Company.

En Asie du Sud-Est, le Vietnam se classe derrière l'Indonésie (65 milliards d'USD) et la Thaïlande (26 milliards).

Par rapport à 2023, le secteur a connu une croissance de 18%, soit le troisième taux de croissance le plus élevé de la région, derrière les Philippines (23%) et la Thaïlande (19%). D’ici la fin de la décennie, le marché vietnamien devrait maintenir ce rythme de croissance, avec une augmentation moyenne de plus de 19% par an, atteignant 63 milliards d'USD d’ici 2030, devançant ainsi la Thaïlande et se plaçant au deuxième rang après l’Indonésie.

Le commerce électronique représente plus de 60% de la taille de l’économie numérique du Vietnam cette année, et constitue l’un des deux moteurs principaux de croissance avec le tourisme en ligne. Parmi les autres secteurs, on trouve les services de transport à la demande, la livraison de nourriture et les médias en ligne.

Récemment, en plus des plateformes de commerce électronique locales telles que Shopee, TikTok Shop, Lazada, Tiki et Sendo, le marché a vu l’arrivée de grandes plateformes transfrontalières comme Temu et Shein.

Influence de l'intelligence artificielle



Selon les recherches, le marché du commerce électronique au Vietnam continuera de se concentrer sur la concurrence en matière de prix, de technologie et de divertissement.

Le rapport "Application de l'intelligence artificielle dans le commerce électronique en Asie du Sud-Est", mené par Lazada et Kantar, indique qu’un tiers des consommateurs de la région sont sensibles aux prix et recherchent activement des offres spéciales. Plus de la moitié des personnes sondées ont mentionné que les prix compétitifs et la présence de coupons de réduction étaient des facteurs clés, avec les promotions, dans les achats répétés.

Parallèlement, les achats combinés à des éléments de divertissement - à travers les vidéos courtes et les livestreams - continuent de se développer. Le rapport "e-Economy SEA 2024" a révélé que le nombre de marques de consommation au Vietnam disposant d’un canal vidéo a augmenté de 5% ces deux dernières années.

Un impact global sur les habitudes et comportements d’achat des consommateurs provient de l’intelligence artificielle (IA). L’indice d’intérêt pour l’IA, calculé par Google en fonction des recherches liées à l’IA à Hô Chi Minh-Ville et à Hanoï, montre un intérêt croissant. Selon une enquête menée par Lazada, 88% des personnes interrogées en Asie du Sud-Est affirment que leurs décisions d’achat sont influencées par les contenus et recommandations produits par l’IA.

Dans cette course entre plateformes, Lazada a récemment lancé un ensemble de fonctionnalités GenAI (intelligence artificielle générative) pour attirer les clients sur quatre aspects : la découverte de produits, la fiabilité, les offres et la prise de décision.

