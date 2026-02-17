Vingroup, acteur stratégique de l’essor vietnamien

En l’honneur du XIV e Congrès national du Parti, Vingroup a lancé ou inauguré, le 19 décembre dernier, onze projets d’envergure. Ce déploiement historique contribuera à propulser le Vietnam vers une nouvelle ère de développement.

>> VinSpeed choisit la technologie de pointe de Siemens pour ses projets de trains à grande vitesse

>> Vingroup donne le coup d'envoi à 11 projets d'envergure nationale

>> Vingroup se retire du projet de ligne ferroviaire à grande vitesse Nord-Sud

Photo : Vingroup/CVN

Il s’agissait des 11 projets stratégiques dans les domaines du développement urbain, des infrastructures et des énergies vertes. Parmi lesquels, le plus grand est la zone urbaine sportive olympique à Hanoï, avec le stade Trông Dông (Tambour en bronze) comme point d’orgue.

Ces projets faisaient partie des 234 qui ont été lancés ou inaugurés simultanément le 19 décembre dans l’ensemble du pays. La cérémonie de mise en chantier du projet de la zone urbaine sportive olympique Vingroup à Hanoï s’est déroulée en présence du Premier ministre Pham Minh Chinh.

Lors de son discours, le chef du gouvernement a souligné que ces 234 projets étaient des ouvrages d’envergure, aux aspects techniques complexes, qui jouaient un rôle particulièrement important pour le développement socio-économique du pays. Il a notamment mis en avant trois points suivants. Premièrement, ils représentent l’investissement total le plus important, s’élevant à 3,4 millions de milliards de dôngs. Deuxièmement, ils bénéficient de la plus forte participation du secteur privé, avec près de 2,8 millions de milliards de dôngs, soit 82% du total. Troisièmement, ils incluent le plus grand projet d’investissement jamais réalisé dans une zone urbaine sportive olympique.

Une cité olympique aux dimensions mondiales

Photo : Vingroup/CVN

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a déclaré qu’il s’agissait là de fondements essentiels pour un système d’infrastructures moderne et harmonieux, répondant aux exigences de développement du pays dans cette nouvelle ère. Ces projets constituent des maillons importants contribuant à l’édification d’un Vietnam pacifique, stable, intégré, prospère, civilisé, dynamique et heureux, progressant résolument vers le socialisme.

Ainsi, le projet de la zone urbaine sportive olympique à Hanoï s’étend sur plus de 9.171 ha et représente un investissement total d’environ 925.000 milliards de dôngs, ce qui en fait la plus grande zone urbaine du Vietnam. Le projet est structuré en quatre zones et vise à créer une cité sportive et de services reliée à un complexe sportif de niveau international. Il contribuera à renforcer la position de Hanoï sur la scène sportive et culturelle continentale et internationale et à insuffler une dynamique de développement durable pour les décennies à venir.

Le cœur du complexe sportif est le stade national de Trông Dông, d’une superficie de 73,3 ha et pouvant accueillir jusqu’à 135.000 spectateurs. Conçu selon les normes de la FIFA, il sera le stade le plus grand au monde doté d’un toit rétractable automatique. Outre ses dimensions record, le stade de Trông Dông est également unique au monde par ses détails architecturaux reflétant la culture vietnamienne, notamment la présence marquée de motifs de tambours de bronze de Dông Son, créant ainsi une structure à la fois moderne et emblématique de l’esprit national.

Photo : Vingroup/CVN

Le stade se positionne notamment comme un bâtiment écologique et intelligent, intégrant l’intelligence artificielle (IA) avec la capacité de remplacer la pelouse en six à dix heures ; des sièges intelligents connectés à la 5G ; une sécurité et un contrôle des foules en temps réel ; la collecte et le recyclage de l’eau permettant d’économiser 70% du volume d’eau propre; une protection contre la chaleur et les UV ; une ventilation naturelle réduisant la consommation d’énergie liée à la climatisation et le bruit… Le stade de Trông Dông devrait être achevé en août 2028.

À cette occasion, Vingroup et Vinhomes ont également lancé la construction d’autres projets et travaux importants dans divers domaines tels que le développement urbain, les infrastructures ou les énergies vertes. Parmi eux, citons notamment le complexe urbain vert de Ha Long, le projet de parc public de Tuân Châu dans les quartiers de Tuân Châu et Viêt Hung (Quang Ninh), le quartier de logements sociaux du district de Phô Hiên (Hung Yên) dans le Nord ; la zone urbaine côtière de la baie de Cam Ranh (Khanh Hoà), les centrales éoliennes Eco Wind Ky Anh et Ky Anh (Hà Tinh), l’aciérie VinMetal (Hà Tinh) dans le Centre ; la mégapole Vinhomes Green Paradise Cân Gio (Hô Chi Minh-Ville) dans le Sud.

Avec l’inauguration et la mise en œuvre simultanées de ces 11 projets, Vingroup non seulement dynamise la croissance, mais contribue aussi à transformer le paysage urbain et à accélérer le processus d’industrialisation et de modernisation du pays, affirmant ainsi son esprit de service et sa vision d’innovation.

Tân Dat/CVN