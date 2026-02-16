Vietjet : d’une coopération internationale étendue au développement durable

En 2025, Vietjet a enregistré un franc succès dans sa coopération avec les marchés américain, britannique, français et européen. Au-delà du développement de sa flotte, la compagnie se positionne en pionnière avec la mise en œuvre d’engagements Net Zero et le lancement de nouveaux produits et services.

Durant la période de Noël 2025, la compagnie aérienne Vietjet a établi un record sans précédent dans l’industrie aéronautique en réceptionnant 22 avions modernes de constructeurs renommés tels qu’Airbus et Boeing en moins d’un mois.

Ce nombre équivaut à la flotte complète d’une compagnie aérienne et représente la plus importante expansion de flotte jamais réalisée par ce transporteur vietnamien.

Il s’agit non seulement d’un pas en avant en termes d’envergure, mais aussi d’un témoignage de la vision stratégique et de l’ambition de la compagnie vietnamienne de devenir un acteur mondial, prête à répondre à la demande accrue de voyages pendant les fêtes du Têt du Cheval 2026 et à étendre son réseau de vols internationaux.

Le 23 décembre dernier, Vietjet a réceptionné son premier Boeing 737-8, issu d’une commande de 200 appareils passée auprès du constructeur américain Boeing pour un montant de 32 milliards de dollars.

Cette commande importante marque une étape significative dans la stratégie de la compagnie aérienne visant à standardiser sa flotte en fonction de la demande du marché, à améliorer son efficacité opérationnelle et à promouvoir un développement durable.

Le Boeing 737-8 est désormais opérationnel, lançant un plan d’exploitation de 50 appareils de nouvelle génération en Thaïlande d’ici 2028. La flotte de Boeing est utilisée pour Vietjet Thailand.

Auparavant, le 17 juin, au siège du ministère britannique des Affaires étrangères, en présence de hauts responsables des deux pays, Vietjet Air et Airbus ont officiellement signé un contrat pour l’achat de 100 A321neo, assorti de

Cinquante options supplémentaires

Lors de la cérémonie de signature, Matt Western, envoyé spécial du Premier ministre britannique, a affirmé qu’avec sa flotte moderne, Vietjet concrétisait progressivement son ambition de faire du Vietnam une plaque tournante régionale de l’aviation, couvrant le transport de passagers, les services techniques et la logistique.

Solutions novatrices pour atteindre Net Zero

Parallèlement à l’application de nouvelles technologies, Vietjet innove constamment dans ses services. Fin 2025, Vietjet a lancé Business et SkyBoss, deux classes tarifaires premium, avec le slogan “Le style des leaders”. Ce service vise à séduire une clientèle aisée et prospère en lui offrant une expérience de vol luxueuse, confortable et personnalisée.

L’une des avancées majeures de Vietjet en 2025 réside dans son initiative de recherche de solutions pour atteindre la neutralité carbone dans le secteur aérien mondial.

En collaboration avec l’Université d’Oxford, le transporteur a annoncé les résultats de ses recherches sur les carburants géologiquement équilibrés (GBF) le 28 octobre 2025, lors de la visite officielle du secrétaire général du Parti communiste du Vietnam, Tô Lâm, au Royaume-Uni.

Ce projet, dirigé par le Professeur Myles Allen, directeur du Centre Oxford Net Zero, a ouvert la voie à une stratégie concrète pour le secteur aérien afin d’atteindre la neutralité carbone d’ici le milieu du siècle grâce au stockage à long terme du CO2 dans des couches géologiques profondes.

Il s’agit d’un élément central de la campagne “Fly Green” de Vietjet. Grâce à une flotte moderne et économe en carburant et à l’intégration de l’intelligence artificielle dans ses opérations, la compagnie aérienne nouvelle génération a réduit ses émissions par passager de 38%, confirmant ainsi son engagement en faveur de la protection de l’environnement sur chaque vol.

La collaboration fructueuse de Vietjet avec des partenaires de premier plan tels qu’Airbus, Boeing, l’Université d’Oxford et des institutions financières internationales a démontré qu’une entreprise vietnamienne peut pleinement participer aux grandes tendances mondiales, voire les impulser, qu’il s’agisse de technologies aéronautiques ou de développement durable.

Vietjet est la plus grande compagnie aérienne privée du Vietnam et bénéficie d’une note de sécurité de 7 étoiles décernée par AirlineRatings. La compagnie innove constamment pour proposer des services de transport aérien abordables, modernes et respectueux de l’environnement, et dessert des centaines de millions de passagers à travers le continent. Pour plus d’informations, veuillez consulter le site www.vietjetair.com.

