Vietnam Airlines lancera la première liaison directe Hanoï - Amsterdam en juin 2026

Vietnam Airlines a annoncé le 9 février, le lancement d’une liaison directe entre Hanoï et Amsterdam à compter de juin 2026. Il s’agit de la toute première ligne sans escale entre le Vietnam et les Pays-Bas, portant ainsi à douze le nombre total de routes directes reliant le Vietnam à huit grandes destinations européennes : Paris, Francfort, Londres, Munich, Milan, Copenhague, Moscou et désormais Amsterdam.

Selon Nguyên Quang Trung, directeur général adjoint de Vietnam Airlines, cette ouverture de jalon crucial dans la stratégie de développement du réseau européen. Selon lui, cette présence au sein de l'un des pôles aéronautiques les plus importants au monde favorisera non seulement les opportunités commerciales de la compagnie, mais intensifiera également les liens économiques, les investissements et les échanges socioculturels entre le Vietnam, les Pays-Bas et l'ensemble du continent européen.

À partir du 16 juin 2026, Vietnam Airlines proposera trois vols aller-retour par semaine (mardis, jeudis et samedis), opérés en Airbus A350. Les horaires sont conçus pour offrir des correspondances fluides vers le réseau domestique et régional, incluant des destinations touristiques et économiques phares telles que Hô Chi Minh-Ville, Dà Nang, Nha Trang ou Phu Quôc.

En 2024, le flux de passagers entre le Vietnam et les Pays-Bas a atteint 122 000 voyageurs, avec une croissance encore plus marquée en 2025, le segment Hanoï - Amsterdam enregistrant une hausse de plus de 40%. Face à l’essor continu des échanges entre l’Europe et l’Asie du Sud-Est, cette liaison directe permettra de réduire considérablement le temps de trajet et d’améliorer sensiblement l’expérience des voyageurs.

Au-delà du transport de passagers, cette nouvelle route renforcera le fret aérien pour les exportations vietnamiennes à haute valeur ajoutée : électronique, textile, produits agricoles frais et périssables.

Enfin, l’obtention de créneaux horaires à l’aéroport d’Amsterdam - Schiphol - l’un des plus grands carrefours logistiques vers l’Amérique du Nord et l’Afrique - confirme le statut international croissant de Vietnam Airlines et la place stratégique du Vietnam dans les réseaux aériens mondiaux.

VNA/CVN