Les entreprises vietnamiennes au Laos misent sur une nouvelle dynamique économique

La visite d’État du secrétaire général Tô Lâm au Laos, jeudi 5 février, est perçue par la communauté d’affaires vietnamienne au Laos comme un facteur susceptible d’insuffler une nouvelle dynamique, plus forte et plus concrète, à la coopération économique entre les deux pays.

Pham Thi Minh Huong, femme d'affaires vietnamienne au Laos, membre du Comité permanent de l'Union générale des Vietnamiens au Laos et vice-présidente de l'Association des entrepreneurs vietnamiens à l'étranger, a affirmé que, pour la communauté d’entreprises vietnamiennes au Laos, cette visite du secrétaire général Tô Lâm ne constitue pas seulement un événement diplomatique de haut niveau, mais aussi un message clair de l’attention et de l’accompagnement du Parti et de l’État vietnamiens à l’égard des entreprises, contribuant ainsi à renforcer la confiance et à insuffler un nouvel élan pour l’élargissement des investissements, l’amélioration de la qualité de la coopération et une contribution toujours plus substantielle à la grande amitié, à la solidarité spéciale, à la coopération globale et à la cohésion stratégique entre les deux pays.

Hoàng Van Quân, vice-président de l’Association des entreprises vietnamiennes au Laos, a exprimé l’espoir que les orientations stratégiques issues de cette visite permettront de lever les obstacles administratifs, de créer un cadre juridique plus ouvert et de renforcer la connectivité à travers des projets d’infrastructures et de transformation numérique.

Selon Nguyên Thi Thu Huyên, cheffe du bureau de l’Association des Vietnamiens de la capitale Vientiane, la communauté d’affaires vietnamienne au Laos espère que cette visite ouvrira de nombreuses opportunités concrètes de coopération dans des secteurs tels que l’agriculture propre, l’énergie, les infrastructures et la transformation numérique.

Grâce à cela, les entreprises vietnamiennes pourront investir en toute confiance sur le long terme, apporter une contribution tangible au développement du Laos et contribuer à approfondir davantage les relations spéciales entre les deux pays.

