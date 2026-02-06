Lancement d’un projet canadien de renforcement des capacités de leadership des entreprises

Dans la matinée du 6 février à Hanoï, le ministère vietnamien des Finances, en collaboration avec Affaires mondiales Canada, par l'intermédiaire du Département de développement du secteur privé et de l'économie collective et avec le soutien de l'ambassade du Canada au Vietnam, a organisé la cérémonie de lancement du projet intitulé "Favoriser la croissance, l'innovation et le leadership des entreprises au Vietnam" (AGILE).

Photo : VNA/CVN

S'exprimant lors de l'événement, le vice-ministre vietnamien des Finances a déclaré que le projet AGILE ne constitue pas seulement une preuve du partenariat stratégique durable et fondé sur la confiance entre le Vietnam et le Canada, mais qu’il contribue également de manière déterminante aux efforts du gouvernement visant à stimuler le secteur privé en faveur de l’innovation et d’une croissance durable. Ce projet permet en outre de mobiliser efficacement les capitaux privés afin de concrétiser les objectifs nationaux de développement durable et inclusif.

La Résolution N°68-NQ/TW du 4 mai 2025 du Bureau politique souligne que le secteur privé représente un moteur fondamental de l’économie nationale. Il joue un rôle de force pionnière pour stimuler la croissance, créer des emplois, accroître la productivité et la compétitivité nationale, tout en orientant la restructuration économique vers un modèle vert, circulaire et durable.

Jim Nickel, ambassadeur du Canada au Vietnam, a réaffirmé l’engagement de son pays à accompagner la transition verte du Vietnam à travers des solutions financières innovantes. Il a indiqué que, dans le cadre du projet AGILE, Affaires mondiales Canada collaborerait étroitement avec le ministère vietnamien des Finances, l'Entraide universitaire mondiale du Canada (EUMC) et la société Sarona, tout en utilisant l’aide publique au développement comme un catalyseur stratégique pour atténuer les risques financiers et mobiliser les investissements privés.

Le cœur du projet est de renforcer les capacités des organismes de soutien aux entreprises, les aidant à offrir des services efficaces aux entreprises climatiques, surtout celles dirigées par des femmes, afin qu’elles soient prêtes à l’investissement. Ce projet s’aligne sur la nouvelle politique d’aide internationale du Canada, visant la prospérité commune par le renforcement des chaînes d’approvisionnement vertes et l’élargissement des opportunités commerciales bilatérales.

De son côté, Sam Landon, directeur principal des programmes à l’EUMC, représentant l'unité de mise en œuvre du projet, a souligné que l'objectif ultime est de bâtir un réseau de connaissances et de solutions reproductibles, afin de renforcer la résilience de l’écosystème entrepreneurial du Vietnam face aux défis mondiaux.

Le Vietnam, particulièrement vulnérable au changement climatique, voit ses PME et les entreprises dirigées par des femmes rencontrer souvent des obstacles majeurs pour accéder aux financements. Le projet AGILE (2025-2029) vise précisément à soutenir ces entreprises pour un développement plus inclusif et à mieux protéger les groupes vulnérables.

VNA/CVN