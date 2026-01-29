Vincom Retail lance la ligne de produits Vincom Collection

Le 29 janvier, la compagnie par actions Vincom Retail a officiellement lancé Vincom Collection, une nouvelle ligne de quartiers commerciaux axés sur des expériences soigneusement sélectionnées, implantée au sein des grandes villes intégrées Vinhomes ainsi que dans des destinations touristiques majeures à travers le pays.

Photo d’illustration : Vincom/CVN

Soutenue par le principal développeur de l’immobilier commercial au Vietnam, Vincom Collection ne se contente pas de jouer un rôle pionnier dans la création de tendances de consommation, de shopping et de loisirs parmi les plus en vogue, mais contribue également à façonner des signatures distinctives, affirmant l’identité et la position de chaque site sur la carte nationale des destinations.

Vincom Collection regroupe des quartiers commerciaux gérés par Vincom Retail, bénéficiant d’investissements méthodiques en matière d’architecture, d’aménagement des espaces, de planification et de normes d’exploitation. Chaque projet de la gamme Vincom Collection contribue à façonner une destination commerciale dotée d’une identité propre, associée à une sélection rigoureuse de marques et de secteurs d’activité, devenant ainsi une expérience emblématique de chaque grande ville intégrée et de chaque destination touristique de renom.

Dans sa phase initiale, Vincom Collection prévoit de développer un fonds foncier commercial et de services totalisant près de 300 hectares, répartis sur des sites tels que Ocean City, Vinhomes Global Gate, Vinhomes The Gallery, Vinhomes Green Paradise, Vinpearl Harbour, ainsi que sur une série de projets à venir, offrant une grande diversité architecturale et de typologies de produits.

Pour chaque quartier commercial, Vincom Retail développera une thématique au style distinct, en adéquation avec les modes de vie et les spécificités culturelles locales, comprenant notamment : des rues commerçantes, des villages gastronomiques, des marchés thématiques, des rues nocturnes, des complexes de loisirs - sport - golf, ainsi que des modèles dédiés au bien-être, aux spas et aux soins de santé.

La différence majeure de Vincom Collection par rapport aux zones commerciales traditionnelles réside dans son concept d’espaces ouverts, inspirants et immersifs, intégrant en permanence des expériences culturelles et créatives contemporaines. Cette approche vise à offrir aux résidents comme aux visiteurs des expériences innovantes, renouvelées et particulièrement attractives.

En parallèle de la gamme de destinations commerciales destinées au grand public, Vincom Retail développe également la ligne Vincom Collection Premium, orientée vers une clientèle haut de gamme. Cette dernière est conçue selon des standards élevés en matière d’architecture et d’aménagement paysager, offrant des espaces à la fois exclusifs, distinctifs et résolument uniques.

Avec le lancement de Vincom Collection - la cinquième ligne de produits aux côtés de Vincom Mega Mall, Vincom Center, Vincom Plaza et Vincom+ - Vincom Retail réaffirme sa position de premier développeur d’immobilier commercial au Vietnam, pionnier dans la création de nouvelles tendances expérientielles et moteur du dynamisme du marché national de la distribution.

À travers Vincom Collection, les marques vietnamiennes et internationales disposeront d’opportunités pour se développer et étendre leurs réseaux au sein de destinations attractives et animées. Ces opportunités ne se limitent pas aux secteurs traditionnels du commerce de détail et de la restauration, mais s’étendent également aux domaines du divertissement, du sport, du bien-être, de la culture et de l’éducation. Les formes de coopération seront appliquées de manière flexible, allant de la location d’espaces commerciaux à la co-exploitation ou à l’investissement conjoint dans le développement de nouveaux modèles, afin d’optimiser l’efficacité opérationnelle et de favoriser la mise en œuvre de concepts économiques à forte valeur ajoutée.

Selon le plan établi, les projets Vincom Collection seront déployés par phases, avec des ouvertures prévues à partir de 2026 et une expansion progressive jusqu’en 2030 dans de nombreuses provinces et grandes villes clés. Le lancement de Vincom Collection constitue une avancée stratégique majeure pour Vincom Retail, visant à créer un modèle de quartiers commerciaux modernes étroitement liés à l’expérience et à la vie urbaine, dans un contexte de diversification croissante des besoins de consommation et de loisirs.

Vinh Nguyên/CVN