Développer un écosystème de start-up, une clé pour le développement des villes

>> Techfest Vietnam 2024 couronne l’innovation dans la santé et le développement durable

Selon Hoang Minh, vice-ministre des Sciences et des Technologies et président du comité d’organisation du Techfest 2024, le Vietnam a progressé de deux places pour atteindre le 44ᵉ rang sur 133 économies dans le classement de l’Indice mondial de l’innovation (GII) 2024. Le pays se distingue également comme l’un des trois seuls à avoir réalisé des avancées remarquables sur une période de 14 années consécutives.

Photo : VNA/CVN

Après la pandémie de COVID-19, l’attractivité du Vietnam pour le capital-risque a considérablement augmenté. En 2024, le pays a bondi de 27 places pour se classer 50ᵉ sur 133 économies en termes d’opérations de capital-risque, démontrant ainsi une amélioration notable de l’environnement d’investissement et de la qualité des start-up.

Hanoï et Hô Chi Minh-Ville figurent parmi les 200 premières villes les plus attractives au monde pour les start-up, tandis que Da Nang intègre pour la première fois le top 1.000. Ces avancées témoignent de l’essor de l’écosystème des start-up au Vietnam et de son potentiel prometteur, a affirmé Hoang Minh.

Le vice-ministre a souligné l’importance de mettre en place un cadre juridique robuste pour soutenir cet écosystème et contribuer au développement urbain.

De son côté, Lê Khac Nam, vice-président du Comité populaire de Hai Phong, a rappelé qu’en 2023, l’indice d’innovation locale de la ville avait atteint 52,32 points, se classant 3ᵉ au niveau national après Hanoï et Hô Chi Minh-Ville, et 2ᵉ dans le delta du fleuve Rouge. La ville s’appuie sur la science, la technologie et l’innovation pour renforcer son développement, avec un Plan de développement de l’écosystème de start-up innovantes adopté jusqu’en 2025.

Les start-up de Hai Phong ont créé plus de 2.000 emplois hautement qualifiés, soutenues par le Centre pour le développement de la science, de la technologie et de l’innovation. Hai Phong appelle à renforcer la coopération avec d’autres localités et entreprises internationales pour partager des expériences et bâtir un écosystème de start-up prospère et créatif, a conclu Lê Khac Nam.

VNA/CVN