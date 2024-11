La République de Corée promeut le transfert de technologie avec le Vietnam

Photo : VNA/CVN

Des accords de coopération entre des petites et moyennes entreprises technologiques sud-coréennes et des entreprises vietnamiennes seront signés à cette occasion.

Le projet de transfert mondial de technologie, qui repose sur la plate-forme Global Bridge, a pour objectif de faciliter l’exportation de technologies sud-coréennes vers le Vietnam. Ce dispositif favorise les transactions technologiques entre les petites et moyennes entreprises des deux nations, renforçant ainsi leur compétitivité et leur capacité d’innovation.

Depuis le second semestre de cette année, le ministère sud-coréen des PME et des startups collabore avec la Korea Technology Finance Corporation et des organisations privées possédant des réseaux locaux au Vietnam. Ensemble, ils analysent les besoins technologiques spécifiques des entreprises vietnamiennes et sud-coréennes afin de garantir un soutien adapté et efficace pour le transfert de technologie.

Le chef du Département de politique d'innovation technologique, Kim Woo Soon, du MSS a souligné l’importance de ce projet comme tremplin pour relancer et élargir les activités d’exportation de technologies des entreprises sud-coréennes. "Nous espérons que ce modèle de coopération pourra être progressivement étendu à d’autres pays", a-t-il déclaré.

Ce partenariat représente une opportunité majeure pour les entreprises des deux nations d'accéder à des technologies avancées et de renforcer leur compétitivité sur le marché mondial.

VNA/CVN