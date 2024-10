Le Vietnam appelle à l’innovation pour favoriser la paix et la durabilité

Le Vietnam a appelé les parlements du monde entier et l’Union interparlementaire (UIP) à exploiter le pouvoir de la science, de la technologie et de l’innovation dans la poursuite de la paix mondiale et du développement durable.

Une délégation vietnamienne de haut rang, dirigée par le vice-président de la Commission des relations extérieures de l’Assemblée nationale du Vietnam, Nguyên Manh Tiên, a assisté à la 149e Assemblée de l’Union interparlementaire (UIP-149) et aux réunions connexes à Genève du 13 au 17 octobre.

Dans son discours lors de la session plénière, Nguyên Manh Tiên a souligné l’engagement du Vietnam à tirer parti de la science et de la technologie et de l’innovation pour le développement socio-économique.

Il a déclaré que le pays avait réalisé des progrès remarquables dans les domaines des énergies renouvelables, de l’agriculture intelligente et de la technologie numérique, les attribuant à des politiques qui soutiennent la recherche, le transfert de technologie et les startups innovantes.

Les avancées scientifiques et technologiques doivent servir le progrès social, autonomiser les gens et favoriser le développement humain inclusif, a-t-il déclaré, ajoutant qu’elles devraient promouvoir la coopération et ne jamais être utilisées comme des outils contre les nations en quête de paix, de développement, d’équité et de justice.

Il a souligné l’importance de la coopération internationale dans le transfert de technologie et le partage d’expertise, en veillant à ce que les pays en développement ne soient pas laissés pour compte.

Les développements scientifiques et technologiques doivent aller de pair avec le respect des valeurs culturelles, des droits de l’homme et de la biodiversité, a déclaré le responsable, plaidant pour des politiques qui garantissent que tous les segments de la société, en particulier les femmes, les enfants et les groupes vulnérables, bénéficient des avancées scientifiques et technologiques.

Nguyên Manh Tiên a également appelé à des partenariats public-privé plus solides pour améliorer les réponses mondiales aux défis tels que le changement climatique, les catastrophes naturelles et les pandémies.

Les membres de la délégation vietnamienne ont également participé à diverses discussions au sein des commissions permanentes de la paix et de la sécurité internationale, du développement durable, de la démocratie et des droits de l’homme, des affaires des Nations unies, du Forum des femmes parlementaires et de l’Association des secrétaires généraux des parlements (ASGP).

