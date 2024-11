Techfest Vietnam 2024 couronne l’innovation dans la santé et le développement durable

Le concours national de recherche de talents de l’innovation 2024 a annoncé mardi 26 novembre à Hai Phong (Nord) ses gagnants, les meilleures équipes étant reconnues pour leurs solutions innovantes dans les domaines de la santé et du développement vert durable.

>> TECHFEST Vietnam 2023 : les solutions innovantes récompensées



Photo : BTC/CVN

Cet événement s’incrit dans le cadre du Festival national des start-up innovantes (Techfest Vietnam 2024) organisé chaque année sous la direction du ministère des Sciences et des Technologies (MoST).

La start-up biotechnologique YEAST ERA a remporté la première place lors de la finale. L’équipe est pionnière dans la production de protéines probiotiques en combinant la biotechnologie moderne avec des ingrédients naturels. Leur solution innovante offre des avantages pour la santé immunitaire et digestive tout en offrant une alternative écologiquement durable aux sources de protéines traditionnelles.

Les deuxième et troisième prix ont été décernés respectivement à ENFARM, une société d’agritech axée sur la promotion de l’agriculture durable avec une technologie de capteur de sol de précision abordable, et à TUBUDD, une plateforme mettant en relation les voyageurs avec des « copains » locaux pour des expériences de voyage authentiques.

Les trois meilleures équipes recevront un total de près de 16 milliards de dôngs (630.000 dollars) en espèces et en nature, ainsi qu’un soutien pour l’expansion du marché, la promotion des produits et le développement de la marque. En outre, les gagnants auront la possibilité de participer à des programmes de formation visant à accélérer leur croissance et leur réussite sur la scène mondiale.

Le concours vise à nourrir l’écosystème entrepreneurial du pays et à promouvoir les start-up innovantes. L’événement a réuni plus de 100 investisseurs, experts et start-up de premier plan, offrant une plateforme pour présenter des solutions créatives dans divers domaines, notamment la technologie, l’agriculture, le tourisme et la durabilité.

Le concours de cette année a vu la participation de près de 500 candidats triés sur le volet. Il a également mis en vedette l’initiative She TechFest, qui a récompensé les start-up dirigées par des femmes, avec l’équipe REPEET, une entreprise de mode durable fondée par des femmes, qui a remporté le prix Les femmes dans l’entrepreneuriat créatif pour son utilisation innovante de bouteilles en PET recyclées.

Le directeur de l’Agence nationale pour le développement de l’entrepreneuriat et de la commercialisation des technologies du ministère des Sciences et Technologies, Pham Hông Quât, a salué le concours pour avoir reflété le nouvel élan des jeunes esprits vietnamiens.

"Cette étape finale met en évidence le potentiel croissant de la jeunesse vietnamienne, animée par un profond désir de contribuer aux marchés nationaux et internationaux", a-t-il déclaré.

"Techfest Vietnam est une plate-forme essentielle pour mettre en valeur la capacité du Vietnam à favoriser un écosystème d’innovation florissant", a indiqué le responsable.

Le directeur du Département des sciences et technologies de Hai Phong, Trân Quang Tuân, a souligné l’engagement de la ville à créer un environnement de démarrage dynamique et durable et à favoriser les entreprises axées sur la technologie ayant un impact mondial.

Techfest Vietnam 2024 a également offert un espace de réseautage et d’échange de connaissances entre les start-up émergentes, les investisseurs et d’autres parties prenantes clés, créant ainsi des opportunités de collaboration à long terme et de développement commercial.

VNA/CVN